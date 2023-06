Northeim im Podcast Baywatch Berlin: „Was ist das denn für ein Drecksloch?“

Von: Konstantin Mennecke

Ist mit Joko Winterscheidt Teil einer der kreativsten Fernsehproduktionsgesellschaften Deutschlands: Klaas Heufer-Umlauf spricht im aktuellen Baywatch-Berlin Podcast auch über Northeim. Gut kommt die Kreisstadt dabei aber keineswegs weg. © Pro7/Weiya Yeung

Der Podcast „Baywatch Berlin“ widmet sich in seiner neuesten Episode Northeim - und stellt die Stadt, wenig schmeichelhaft, als Bruchbude mit Schlägertruppe und Sprühsahne-Cappuccino-Kleinstadt dar.

Northeim – „Baywatch Berlin“ sagt Ihnen nichts und ist vermutlich irgendeiner von Tausenden Audioformaten aus dem Internet? Mitnichten. Rund 5,7 Millionen Aufrufe verzeichnete der Podcast um Klaas Heufer-Umlauf im Dezember 2022. Damit gehört das Format zu den meistgehörten Angeboten der Republik.

Aber wie genau kommt nun ausgerechnet Northeim in diesen Podcast? Hintergrund sind die Sommerfolgen der Reihe, die in ihrem Ursprung mal „Urlaub für die Ohren“ versprochen hatten. Auftakt war in der Vorwoche mit „Urlaub im Büro“. Da haben die Protagonisten ihre Arbeitsräume aber nicht verlassen. Das wollen Jakob Lundt, unter anderem bekannt als Sidekick aus Heufer-Umlaufs ProSieben-Sendung „Late Night Berlin“ und Thomas Schmitt, seit 2017 geschäftsführender Gesellschafter der Ideenschmiede „Florida Entertainment“, zuständig für sämtliche Formate von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, jetzt nachholen. Auslöser dafür seien zahlreiche Beschwerden gewesen, unter anderem von Hörer „Andi“, der Northeim in Südniedersachsen als Reiseziel empfohlen hat – und offenbar auch aus unserer Stadt oder dem Umland kommt.

Der Hörer wird akustisch mitgenommen auf eine absolut desolate Straße. Schnell wird klar, die drei Jungs fahren hoch auf den Wieter. „Alles haben wir in den Osten gepumpt, aber hier bei uns in Niedersachsen haben wir die Schlaglöcher“, sagt Heufer-Umlauf, selbst gebürtiger Oldenburger. „Das ist ja lebensgefährlich hier.“

Was dann folgt, sind rund sechs weitere Minuten Klamauk. Hasen, die im früheren Restaurant am Wieterturm leben, Menschen am Kiessee, die mit Dialekt auf die dreiköpfige Truppe einprügeln und eine Innenstadt, in der es „kaum ein Geschäft“, gibt, „dafür aber drei Eisdielen“, die eine „Zwei-Liter-Schüssel mit Sprühsahne und Kakao“ als Cappuccino anbieten. Im Anschluss folgt noch ein wenig „Humor“ mit Schlumpfeis in Verbindung mit dem männlichen Geschlechtsorgan. Den Rest (er)sparen wir uns und Ihnen an dieser Stelle.

Ist das Ganze nun also einfach nur Klamauk, produziert vom „Studio Bummens“ in Berlin? Nein, so leicht können wir es uns nicht ganz machen. „Der ist öfter abgeschlossen“, heißt es zum Wieterturm, viel Müll am Kiessee ist ebenso Thema wie der – zugegebenermaßen übertriebene – Leerstand in der Innenstadt. Hier fallen, wohlbemerkt vor Millionenpublikum, also Fakten, die nicht nur oberflächlich in Northeim Thema sind. Irgendwie, so könnte man meinen, haben wir ein Marketingproblem.

Kleines Ratespiel: In diesem Jahr hat zum 43. Mal der Berufsinfomarkt des Landkreises in der BBS 2 stattgefunden. Aus welchem Jahr stammt unser Foto vom Stand der Stadtverwaltung?

Bereits 1992 hat sich die Stadt Northeim auf dem Berufsinfomarkt der Kreisstadt präsentiert. Dieses Foto entstand aber 2023. © Konstantin Mennecke

Es ist in der Tat ein Bild aus diesem Jahr, wir haben es nur in schwarz-weiß umgewandelt.

Wir müssen also dringend an unserer Außendarstellung arbeiten. Johannes Oerding auf der Waldbühne war ein Sommernachtstraum, der im kommenden August seine Wiederholung findet, in der Stadthalle haben wir regelmäßig Hochkaräter wie Bernd Stelter oder Hugo Egon Balder, um Fachwerk und das Theater der Nacht beneiden uns ebenso viele Menschen wie um das Zusammenspiel von Stadt und Natur. Und auch für die Anlagen am Wieterturm gibt es Pläne für eine der wohl exklusivsten Event-Locations der Region.

Verstecken muss sich Northeim also allemal nicht. Die im Podcast aufgeworfene Frage „Was ist das denn für ein Drecksloch?“ geht dann aber doch weit über die Grenzen des guten Geschmacks hinaus. Den Finger in die Wunde legen und sich trotzdem nicht nur auf Pipi-Kacka-Humor stützen, das hat Loriot deutlich besser hinbekommen. Und der hat 1946 sein Abitur in Northeim gemacht.

Die aktuelle Baywatch-Berlin-Folge gibt es hier zum Anhören.