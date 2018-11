Mit über 2,5 Promille: Lkw-Fahrer verursacht Unfall auf B3 bei Edesheim

Mit über 2,5 Promille hat ein 54-jähriger Berufskraftfahrer aus Baden-Württemberg in der Nacht zu Dienstag auf der B3 bei Edesheim einen Unfall mit 11.000 Euro Schaden verursacht.

Ein 55-jähriger Einbecker war gegen 1.40 Uhr mit einem mit Rüben beladenen Sattelzug auf der B 3 von Northeim in Richtung Einbeck unterwegs und hatte während der Fahrt laute Geräusche gehört.

Weil er einen Defekt an seinem Fahrzeug vermutete, hielt er am rechten Fahrbahnrand an und schaltete die Warnblinkanlage ein. Kurz darauf näherte sich aus Richtung Northeim der mit einem Bagger beladene Sattelschlepper, der nahezu ungebremst gegen den stehenden Sattelzug prallte.

Danach schleuderte das Großfahrzeug über die Fahrbahn auf den Radweg. Doch statt anzuhalten, setzte der Unfallverursacher, ein 54-jähriger Berufskraftfahrer, seine Fahrt in Richtung Einbeck fort. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

Großfahndung brachte Erfolg

Nach einer kurzen Fahndung durch die Polizei wurde der 54-Jährige wenig später in Einbeck gestoppt. Der Berufskraftfahrer pustete bei einem Alkohol-Test an Ort und Stelle 2,52 Promille, so die Polizei weiter.

Dem Fahrer wurde noch in Nacht auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen, außerdem beschlagnahmte die Polizei seinen Führerschein.