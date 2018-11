20 Jahre Notfallseelsorge im Landkreis Northeim: Jubiläum der Seelenwärmer

Die ökumenische Notfallseelsorge bietet Hinterbliebenen Beistand, wenn jemand bei einem Unfall oder durch einen Suizid ums Leben gekommen ist. Sie feierte ihr 20-jähriges Bestehen.

Auch den Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Polizei stehen die Notfallseelsorger zur Seite. „Es braucht jemanden, der die Seele stärkt“, sagte Superintendent Jan von Lingen beim Festgottesdienst in der St.-Markus-Kirche in Imbshausen. Es sei wichtig, dass die Seele gewärmt werde, wenn es kalt sei. „Es ist eine Gabe in solche Einsätze gehen zu können“, betonte der Superintendent. Nicht viele könnten so viel Leid ertragen.

Die rund 15 haupt- und ehrenamtlichen Notfallseelsorger seien keine Supermänner und -frauen, die die Unglücke, mit denen sie konfrontiert seien, einfach so wegstecken, betonte Krankenhausseelsorger Pastor Matthias Spiegel-Albrecht, der die Leitung der Notfallseelsorge jetzt an Ehrhard Krause abgegeben hat. Sie seien aber nicht allein. Hinter jedem stehe das Team, in dessen Rahmen die Fälle hinterher besprochen werden.

Die großen spektakulären Notfälle wie tödliche Autounfälle machen nach von Lingens Worten nur etwa ein Fünftel der Einsätze aus. Die übrigen spielen sich unbemerkt von der Öffentlichkeit im häuslichen Bereich ab. So auch der Fall, den Erhard Krause im Gottesdienst schilderte: Von der Rettungsleitstelle per Pieper nachts um 3 Uhr alarmiert, kümmerte er sich um die Hinterbliebenen eines 18-Jährigen, der sich das Leben genommen hatte.

Die Notfallseelsorger bleiben, bis die von großem Leid Betroffenen – das können auch die Eltern eines Säuglings sein, der einen plötzlichen Kindstod erlitten hat – stabilisiert sind, beziehungsweise bis Verwandte, Freunde oder Nachbarn sich um sie kümmern können.

„Ich hätte sie gern an meiner Seite gehabt“, sagte Landrätin Astrid Klinkert-Kittel. Aber als sie Anfang der 1980er-Jahre ihren Vater durch einen Autounfall verlor, habe es noch keine Notfallseelsorge gegeben. Wie sie dankten auch Kreisbrandmeister Bernd Kühle und Northeims Bürgermeister Simon Hartmann den Notfallseelsorgern für ihren Einsatz.

Offiziell gegründet wurde die ökumenische Notfallseelsorge 1998. Nach dem ICE-Unglück bei Eschede, bei dem 101 Menschen ums Leben kamen, gab es deutschlandweit die Initiative, die Erstbetreuung von Hinterbliebenen zu professionalisieren.

In Northeim musste man damals nicht bei null anfangen. Nach den Erfahrungen beim Northeimer Zugunglück 1992, bei dem elf Menschen starben und 51 Menschen verletzt worden waren, hatte es bereits Anfänge einer organisierten Notfallseelsorge gegeben.

Seit 1998 war die ehrenamtliche Notfallseelsorgerin Jutta Donsbach dabei. Sie wurde am Samstag verabschiedet. Sie erinnerte beim Empfang nach dem Festgottesdienst an die Anfänge. Der damalige Superintendent Peter Ohnesorg habe bereits einen Monat vor dem Eschede-Unglück die Initiative ergriffen, eine Notfallseelsorge zu organisieren.