Braunschweiger Straße ab Montag wegen Bauarbeiten gesperrt

Von: Rosemarie Gerhardy

Noch fließt der Verkehr entlang der Baustelle an der Ecke Konrad-Adenauer-Damm nach Langenholtensen, doch ab Montag wird die Bundesstraße 248 für den Verkehr voll gesperrt. © Hubert Jelinek

Ab Montag, 24. Juli, bis circa 15. August wird die Bundesstraße 248 nach Langenholtensen in der Braunschweiger Straße vom Kreuzungsbereich der Seesener Landstraße bis zum Netto-Markt voll gesperrt. Anstehende Fräs- und Asphaltarbeiten machen laut Niedersächsischer Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Bad Gandersheim auf HNA-Nachfrage die Vollsperrung erforderlich.

Die Straße befinde sich, so Henrik Hoppmann, Pressesprecher der Landesbehörde, in einem schlechten Zustand und weise neben Schadstellen eine verminderte Griffigkeit auf. Die Vollsperrung sei aus Aspekten der Arbeitssicherheit unumgänglich. Die Richtlinien für die verkehrsrechtliche Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen und die Richtlinien für Sicherungsarbeiten geben dazu klare Vorgaben, so Hoppmann. Im Falle der Braunschweiger Straße mache auch die geringe Breite der Fahrbahn eine halbseitige Sperrung nicht realisierbar. Denn für eine halbseitige Sperrung werde ein Mindestmaß von 8,50 Meter gefordert.

Eine Vollsperrung biete neben einem Sicherheitsgewinn auch Vorteile hinsichtlich einer fachgerechten Herstellung des Straßenkörpers unter Qualitäts- und Zeitaspekten und auch unter Kostengesichtspunkten, führt Hoppmann weiter aus. Die Wahl des jetzigen Zeitraumes in den Sommerferien habe zudem den Vorteil, dass von der Vollsperrung erheblich weniger Verkehrsteilnehmer betroffen seien und der Schulbusverkehr nicht fahre.

Weiträumige Umleitungen

Doch für die Anwohner bedeutet die Baustelle, dass sie weiträumige Umleitungen in Kauf nehmen müssen.

Die offizielle und weiträumige Umleitung führt über Echte und die Bundesstraße 445 nach Bad Gandersheim, dann auf die Bundesstraße 64 gen Brunsen und von dort über die Bundesstraße 3 nach Northeim und entgegengesetzt. Die Umleitungsstrecke wird ausgeschildert.

Für Rettungsdienste und Landwirte sei eine Regelung getroffen worden, dass diese nicht auf die allgemeine Umleitung ausweichen müssten, so Jörg Dodenhöft, Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters. Auch der Öffentliche Personennahverkehr sei mit Kleinbussen sichergestellt.

Anwohner des Galgenbergs könnten während der Bauphase über die Suadicanistraße, wo es eine Ampelschaltung gebe, zu ihren Grundstücken gelangen. Andere Anwohner könnten auch die inzwischen fertiggestellte A7 zwischen Echte und Northeim-Nord als Umleitung nach Langenholtensen nutzen, so Dodenhöft. Alternativ gibt es für Ortskundige noch die Möglichkeit, wie bei der Harztorsperrung über Lagershausen und Elvershausen nach Northeim und zurückzufahren. Doch dies sind nicht die offiziellen Umleitungsempfehlungen. Gut sei, dass die Baumaßnahme in den Schulferien erfolge, so Dodenhöft.

Sperrungen auch bei Edelsheim

Sehr misslich sei hingegen, dass die Verbindungsstrecke Edesheim – Wiebrechtshausen immer noch nicht seitens der Via Niedersachsen, die für den Ausbau der Autobahn 7 verantwortlich ist, wieder hergestellt sei. Bereits seit 20. April 2020 ist diese Strecke gesperrt, kritisiert Dodenhöft. Somit sei diese Möglichkeit der örtlichen Umleitung nicht gegeben. Parallel laufe nun ab 22. Juli auch noch die Sanierung der Ortsdurchfahrt Edesheim.

Sie wird ebenfalls bis zum 4. August voll gesperrt (Wir berichteten). Im Bereich der Kreisstraßen-Ortsdurchfahrt sind hier laut Pressemitteilung der Stadt Northeim, aufgrund von erhöhtem Verkehrsaufkommen in den vergangenen Jahren erhebliche Schädigungen an Kanal-Schachtdeckeln der Entwässerungsanlagen des Eigenbetriebes Abwasser (EBA) entstanden. Diese zeigten sich durch störende Klappergeräusche und Absackungen an den Schachtdeckeln. Hier müsse nun das Zeitfenster vor der bald neu startenden großen Straßenbaumaßnahme an der Ortsdurchfahrt Hohnstedt (Bundesstraße 3), genutzt werden, so Dodenhöft.

Der Stand der Baumaßnahme Mit den Baumaßnahmen an der Braunschweiger Straße beginne der vierte und letzte Bauabschnitt des Ausbaus der Ortsdurchfahrt in Northeim, so Hoppmann. Dieser würde nun parallel zum dritten Bauabschnitt entlang der Seesener Landstraße erfolgen. In der Zwischenzeit seien die Fräsarbeiten in diesem Bereich abgeschlossen und die Kanalbauarbeiten weitestgehend fertiggestellt. Aktuell werde an den Nebenanlagen, den Geh- und Radwege, Gossen und Borden (Trennung von Fahrbahn/Gehweg) gearbeitet. Durch die Möglichkeit, parallel im dritten und vierten Bauabschnitt zu arbeiten, ergeben sich besonders zeitliche Synergieeffekte, so Hoppmann.

Die verbleibenden Fräsarbeiten und der Asphalteinbau erfolgten gemeinsam und seien so schneller abzuwickeln. Hierdurch sei ein Abschluss der gesamten Maßnahme – vorausgesetzt es gibt keine weiteren Behinderungen – für den 16. August möglich, teilt Hoppmann mit.

Im Rahmen der wöchentlichen Baubesprechung, mittwochs ab 14 Uhr, stehen weiterhin Ansprechpartner, im Bereich des Baubüros auf dem Parkplatz bei Lidl (Nordhäuser Weg), zur Verfügung, teilt die Landesbehörde weiter mit. (rom)