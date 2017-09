26-Jähriger aus Northeim gibt Anschlagspläne auf Polizisten zu

Northeim / Braunschweig. Unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen hat am Mittwoch vor dem Landgericht Braunschweig der Prozess gegen einen bekennenden IS-Sympathisanten aus Northeim begonnen.

Die Generalstaatsanwaltschaft Celle wirft dem 26-jährigen Sascha L. vor, einen Sprengstoffanschlag gegen Polizisten oder Bundeswehrsoldaten geplant und vorbereitet zu haben. Sie hat ihn wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat sowie unerlaubten Umgangs mit explosionsgefährlichen Stoffen angeklagt. Drei weitere Mitangeklagte - der 21-jährige deutsche Staatsangehörige Wladislav S. aus Katlenburg-Lindau (Kreis Northeim), der 27-jährige afghanische Staatsangehörige Masie S. aus Bünde (Westfalen) und der 28-jährige türkische Staatsangehörige Alpaslan Ü. aus Köln – sollen ihn in dem Plan bestärkt und Beihilfe geleistet haben.

Der 26-Jährige räumte die Anklagevorwürfe weitgehend ein, betonte aber, dass er zum Zeitpunkt seiner Festnahme im Februar von seinen Anschlagsplänen wieder Abstand genommen habe.

Die Generalstaatsanwaltschaft wirft Sascha L. vor, bereits konkrete Vorbereitungen zu dem geplanten Sprengstoffanschlag gegen Polizisten dazu getroffen zu haben. Der 26-Jährige habe mehrere Sprengsätze selbst hergestellt und im Januar dieses Jahres auf dem Tourlaviller Wall in der Innenstadt von Northeim und am Northeimer Freizeitsee an der Autobahn 7 erfolgreich getestet zu haben.

Er sei fest entschlossen gewesen, per Fernzündung mit einem Sprengsatz zuvor angelockte Polizeibeamte aus 15 Metern Entfernung zu töten. Alternativ hätte er Bundeswehrsoldaten auf dem Heimweg in die Luft sprengen wollen. Spätestens im Dezember 2016 habe er sich alle notwendigen Materialien und Chemikalien verschafft, unter anderem Aceton, flüssigen Wasserstoff und Schwefelsäure.

Bevor er seinen Plan in die Tat umsetzen konnte, nahm ihn die Polizei im Februar n seiner Wohnung in Northeim fest. Ende April wurden die drei Mitangeklagten festgenommen. Nach Ansicht der Generalstaatsanwaltschaft hatten sie ihn in seinem Vorhaben bestärkt und teilweise mit Geld unterstützt. Während zwei von ihnen vor allem seine islamistische und antisemitische Haltung teilten, sei Wladislav S. ein Anhänger des Nationalsozialismus. Er habe Sascha L. bei den Sprengstofftests begleitet und diese auf Video aufgenommen.

Beide hätten eine ausgeprägte antisemitische Haltung, sie betrachteten alle deutschen und US-amerikanischen Soldaten und Polizisten als „Judendiener“.

Mehrere Hausdurchsuchungen

Sascha L. gab sich zu Prozessbeginn ausgesprochen redselig. Seinen Angaben zufolge hatten die beiden Angeklagten aus Nordrhein-Westfalen von seinen Anschlagsplänen nichts gewusst. Sie hätten ihm Geld überwiesen, weil er sich kein Essen mehr habe kaufen können, da er soviel für die Materialien zum Bombenbau ausgegeben habe. Als Motiv für die Anschlagspläne gab er an, dass er sich geärgert habe, weil die Polizei zuvor mehrere Hausdurchsuchungen bei ihm vorgenommen und er seinen beschlagnahmten Computer nicht zurückbekommen habe. Außerdem habe er 600 Euro zahlen müssen, weil er eine Aufnahme mit einer IS-Flagge verbreitet hatte.

Seiner Ansicht nach befindet sich der IS „im Kriegszustand mit der BRD“. Die Ermittler hatten damals den Verdacht, dass er nach Syrien ausreisen wollte, weil er im Sommer 2016 eine Anfrage an eine entsprechende Organisation gestellt hatte. Kurz bevor die Polizei im Februar erneut bei ihm auftauchte, habe er einen Sinneswandel gehabt und von seinen Anschlagsplänen Abstand genommen, sagte der 26-Jährige. Der Prozess wird Mitte Oktober fortgesetzt. Insgesamt hat das Gericht 14 Verhandlungstage anberaumt.

Die Verhandlung begann mit halbstündiger Verspätung, weil zahlreiche Journalisten und mehr als ein Dutzend weitere Prozessbesucher mehrere Sicherheitsschleusen passieren mussten und erst nach umfangreichen Kontrollen einzeln in den Gerichtssaal eingelassen wurden. Zu ihnen gehörte auch der 21-Jährige Wladislav S., der als einziger der Angeklagten zwischenzeitlich aus der Untersuchungshaft entlassen wurde und sich auf freiem Fuß befindet.

Die anderen drei Angeklagten, die unterschiedlichen Gefängnissen einsitzen, wurden von vermummten Sicherheitsbeamten in den Saal geführt. Sascha L. trug sowohl Hand- als auch Fußfesseln.