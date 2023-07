50 Jahre Liebe zu italienischem Eis und Northeim

Teilen

Denken gerne an die 50 Jahre in Northeim zurück: Eiscafé-Betreiber Silvio Fabbro (links), hier mit seiner Ehefrau Ornella und Carlos Rodrigues, dem jetzigen Geschäftsführer. © Christian Vogelbein

Das Eiscafé Cortina von Silvio und Ornella Fabbro im Northeimer City-Center besteht ein halbes Jahrhundert.

Northeim – Als Silvio Fabbro im März 1973 seine Unterschrift unter den Pachtvertrag setzte, rieselte etwas Staub auf die Tinte, bevor sie trocknete. Der Grund: Das Northeimer City Center war zu diesem Zeitpunkt noch eine Großbaustelle.

Heute, 50 Jahre später, blickt Fabbro zusammen mit seiner Familie in Northeim auf ein halbes Jahrhundert Eiscafé-Geschichte zurück. Doch die Geschichte beginnt nicht an der Rhume, sondern in Essen an der Ruhr. Nach dem Zweiten Weltkrieg in einem kleinen, italienischen Bergdorf im Friaul am Fuße der Dolomiten aufgewachsen, besuchte er zunächst in Italien eine Mechanikerschule und fand eine Anstellung bei der Firma Zanussi, der größten Haushaltsgerätefabrik Europas.

Doch als seine Schwester 1955 nach Deutschland auswanderte und von den tollen Verdienstmöglichkeiten schwärmte, packte es auch ihn. Er kündigte seine Festanstellung in Italien, folgte, wie er sagt, seinem Schicksal und machte sich auf nach Deutschland.

In Essen eröffnete er seine erste Eisdiele, hatte zum Glück seine Schwester als „Rettungsanker“ ganz in der Nähe, wie er heute sagt. „Ich lernte bald die wichtigste Regel: Das Geld fällt nicht vom Himmel und jeder zusätzliche Pfennig musste hart erarbeitet werden“, erinnert sich Silvio Fabbro an damals. Sein Arbeitstag dauerte oft von 5.30 bis 23 Uhr, weil er zunächst Eis herstellen und es dann in der Eisdiele verkaufen musste.

Nach Essen folgten eigene Eiscafés in Gummersbach, Tübingen und ab 1995 für über 15 Jahre in Kassel. Die Stadt Northeim war da aber schon seit über 20 Jahren der Dreh- und Angelpunkt im Leben von Familie Fabbro.

Viele Jahre zuvor hatte er in Italien während eines Urlaubs in der Heimat seine auch heute noch große Liebe Ornella kennengelernt. Sie kam mit ihm nach Essen und schließlich nach Northeim. „Nach Ornella hatte ich einen zweiten Felsen gefunden in dieser ruhigen, südniedersächsischen Stadt.“

Gerne erinnert er sich an die Anfangsjahre: „Damals kamen die Kunden, um das original italienische Eis zu kaufen. Es waren viele Kinder, viele viele Kinder“, erinnert sich Silvio. Die Erwachsenen wollten zum Eis ihren Kaffee, mal mit, mal ohne Milch, und ein bisschen Italien-Urlaub: Hier ein charmantes Wort, dort eine Aufmerksamkeit, ein bisschen Show drumherum musste sein, erzählt Silvio.

Irgendwann während der Corona-Pandemie, „in der wir unsere Heimat Northeim bei langen Spaziergängen noch mal neu kennenlernten“, fiel die Entscheidung, sich aus dem Geschäft zurückzuziehen und zurück nach Italien zu gehen. „Katya, Stefano, Francesca, unsere Kinder und ihre Familien leben seit Jahren dort, in der Nähe der Berge, in denen wird geboren wurden und wo unsere Geschichte begann“, sagt Silvio. Deshalb haben sich er und seine Ornella vor knapp zwei Jahren entschieden, dorthin zurückzukehren.

Inzwischen ist Carlos Rodrigues Geschäftsführer im Eiscafé Corina in Northeim. Er gehört seit mehr als 20 Jahren zum Betrieb – und ist ein bisschen auch Teil der Familie. „Er macht diesen Arbeitmit unseren Werten, das ist eine gute Fortsetzung“, sagt Silvio stolz. Dass die Filiale in Northeim 2017 aufgrund einer Auseinandersetzung mit dem Management des City-Centers kurz vor der Schließung stand, ist heute nur noch eine eingerahmte Erinnerung an der Wand. Die Briefe und Unterschriftenlisten ihrer Unterstützer aber hält die Familie Fabbro im Herzen fest. „In diesen Monaten, in denen unser Schicksal auf dem Spiel stand, fühlten wir den Beistand vieler Freunde aus Northeim. Und das war der größte Sieg!“

Silvio hat seinen Espresso ausgetrunken, das Gespräch ist beendet. Mit einem kräftigen Händedruck verabschiedet er sich. „Es war nicht leicht, die Herzen der niedersächsischen Menschen zu erobern, aber wir haben es mit Geduld und Rücksicht geschafft, unterstützt von unserer Persönlichkeit und den Charakterzügen der italienischen Bergbevölkerung, die eine gewisse Zurückhaltung mit den Northeimern teilt“, sagt er mit einem Lächeln und einem Augenzwinkern.

So schick wurde früher in Northeim Eis verkauft: Silvio Fabbro (rechts) mit zwei Mitarbeitern. © Familie Silvio Fabbro