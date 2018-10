Über 50 Funklöcher im Kreis Northeim: LTE flächendeckend bis 2021

Im Landkreis Northeim gibt es 51 gemeldete Funklöcher. Woher die Zahl stammt und was nun passieren soll, erfahren Sie hier.

Wo gibt es Funklöcher? Diese Frage wollte das Niedersächsische Wirtschaftsministerium beantwortet haben und hat Bürger aufgerufen, Stellen ohne Netzabdeckung zu melden. Das Ergebnis: Knapp 9000 Meldungen gingen niedersachsenweit ein. Das geht aus der schriftlichen Antwort einer Kleinen Anfrage der FDP-Fraktion hervor.

51 Funklöcher haben dabei Bürger aus dem Landkreis Northeim per E-Mail an das Wirtschaftsministerium gemeldet. Dieses Ergebnis zeigt, dass der Landkreis noch verhältnismäßig gut dasteht. Spitzenreiter bei den Meldungen ist die Gemeinde Uplengen (Landkreis Leer) mit 69 Meldungen vor Rastede (63 Meldungen) und Munster (59 Meldungen). Die Niedersächsische Landesregierung gibt in ihrer Antwort an die FDP an, dass man „um den schnellstmöglichen Abbau der Funklöcher bemüht“ ist. Ziel sei eine flächendeckende Versorgung mit Mobilfunknetzen in 4G beziehungsweise LTE-Qualität bis 2021.

Die 9000 Funklochmelder können sich laut Landesregierung also auf eine zeitnahe Beseitigung der Funklöcher verlassen. Außerdem sind für ein eigenes Mobilfunk-Förderprogramm 20 Millionen Euro bis 2020 vorgesehen sowie für die Förderung von 5G-Modellprojekten 50 Millionen Euro bis 2022 eingeplant. Wie die aktuellen Funklöcher aber geschlossen werden sollen, bleibt offen.

Kooperation mit Vodafone

Neben den Mobilfunk-Planungen hat das Wirtschaftsministerium im September eine Digital-Partnerschaft mit Vodafone geschlossen. 400 Millionen Euro sollen bis 2020 in den Ausbau der Datennetze fließen. Alle Haushalte sollen so bis 2025 schnelles Internet haben. 65 Prozent davon sollen bereits bis 2022 mit Bandbreiten von mindestens einem Gigabit über das Kabelnetz profitieren.

Dieses Video ist ein Inhalt der Videoplattform Glomex und wurde nicht von der HNA erstellt.

Die meisten Funklöcher im Landkreis Northeim gibt es im Bereich der Stadt Dassel und Stadt Einbeck. Hier eine kleine Übersicht:

In Einbeck sind es zwölf Funklöcher, unter anderem in Ahlshausen, in Dassel sind es elf Funklöcher, die überwiegend das Vodafone-Netz betreffen.

Weitere Meldungen kommen aus dem Stadtgebiet Bad Gandersheim (sechs Meldungen)

aus Uslar (neun Meldungen)

Nörten-Hardenberg (fünf Meldungen)

sowie Kalefeld (vier Meldungen)

In Hardegsen wurden zwei, in Bodenfelde und Kalefeld jeweils ein Funkloch gemeldet.

Laut Wirtschaftsministerium soll auch die Netzabdeckung an Autobahnen und ICE-Trassen in 4G-Qualität gewährleistet sein. Beides trifft auf den Landkreis Northeim mit der ICE-Schnellfahrstrecke Hannover-Würzburg sowie der Autobahn 7 zu. Die Arbeiten dafür sollen bis Ende 2019 erfolgen.