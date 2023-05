65-Jährige baut Unfall in Northeim mit fast drei Promille und geht einfach davon

Polizei beschlagnahmt Führerschein

+ © Karl-Josef Hildebrandt/dpa Eine betrunkene Autofahrerin hat am Donnerstag in Northeim mit fast drei Promille einen Unfall verursacht (Symbolbild). © Karl-Josef Hildebrandt/dpa

Eine 65-jährige Autofahrerin aus Northeim hat am Donnerstagnachmittag in der Scharnhorststraße in Northeim einen Unfall gebaut und ist dann zu Fuß davongegangen.

Northeim - Laut Polizei Northeim stand die Fahrerin unter Alkoholeinfluss, ein Test ergab später einen Wert von knapp 2,9 Promille.

Die 65-Jährige war aufgrund zu geringen Abstands mit dem Auto eines 36-Jährigen zusammengestoßen, ausgestiegen und weggegangen. Es entstand ein Schaden von 1000 Euro.

Die Polizei traf die Frau wenig später an, beschlagnahmte ihren Führerschein und leitete mehrere Strafverfahren ein. (kat)