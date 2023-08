71-Jähriger plötzlich „Gefangener“ im Northeimer BMW-Autohaus

Von: Kathrin Plikat

Teilen

Nach einer versuchten Tötung in Northeim hat die Polizei den Tatverdächtigen in Brandenburg festgenommen. © Karl-Josef Hildenbrand, dpa

Die Northeimer Polizei musste am Samstagmorgen einen Mann aus dem BMW-Autohaus Northeim befreien.

Northeim - Diesen Samstagmorgen wird ein 71-jähriger Northeimer wohl nicht so schnell vergessen: Wie die Polizei Northeim am Montag berichtete, war der 71-Jährige kurzfristig im Verkaufsraum des Northeimer BMW-Autohauses in der Hirschberger Straße „gefangen“.

Was war passiert: Der Northeimer hatte gegen 8.30 Uhr durch eine unverschlossene Tür den Verkaufsraum betreten. Als er bemerkte, dass das Autohaus menschenleer ist, wollte er das Gebäude wieder verlassen. Doch Pech gehabt: An der Eingangstür befand sich von innen keine Klinke und kein Knauf, sodass er die Tür in die Freiheit nicht mehr öffnen konnte.

Der 71-Jährige nutzte darauf hin ein Festnetztelefon im Verkaufsraum, von dem aus er per Notruf die Polizei alarmierte. Die Beamten befreiten den Mann aus seiner misslichen Lage. (kat)