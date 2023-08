75 Jahre Paar-Wettkampf mit Karten in Northeim

Von: Svenja Heckerott

Der Bridge Club Northeim spielt jeden Montag im Hotel Freigeist in Northeim Turniere. Auf dem Bild von links: Jürgen Vierling, Inge Müller (zweite Vorsitzende), Kassenwartin Barbara Vierling und Hans Kohlmorgen. © Svenja Heckerott

Der Bridge Club Northeim besteht seit 75 Jahren. Die Freude am Kartenspiel ist nicht vergangen, jedoch würden sich die Mitglieder über Zuwachs und wieder mehr Zusammentreffen mit anderen Bridge Clubs freuen.

Northeim – Seit 75 Jahren gibt es den Bridge Club Northeim. An der Begeisterung hat sich auch nach 75 Jahren nichts geändert. Der Club hat derzeit 32 Mitglieder und jeden Montag werden im Hotel Freigeist in Northeim Turniere gespielt. Doch so allmählich möchte man wieder „frischen Wind“ spüren.

„Neue Mitglieder oder Besucher aus anderen Bridge Clubs zum Turnierspielen sind immer willkommen“, sagt die erste Vorsitzende Heike Fischbach. Die derzeitigen Mitglieder seien zwar mit dem Club gealtert, dennoch sei Bridge längst nicht nur für „ältere Leute“ geeignet.

„Es gibt beispielsweise einen Bridge Club von jungen Leuten bei der Universität in Göttingen“, berichtet die zweite Vorsitzende Inge Müller. Auch diese Spieler könnten gerne mal für Turniere vorbeischauen. „Gäste von überall sind immer erwünscht, auch nur für einen Schnupperabend.“

In der Vergangenheit habe der Bridge Club Northeim, neben den wöchentlichen Turnieren „um die Ehre“ auch Wettkämpfe außerhalb erlebt. Heute sei dies nicht mehr so einfach möglich, und auch neue Mitglieder aus jüngeren Generationen zeigten weniger Interesse. „Nach und nach wurde der Bridgesport leider durch andere Sportarten oder auch anderen ,Ablenkungen’, wie zum Beispiel dem Fernseher, verdrängt“, sagt Fischbach. Und auch Corona habe für einen Dämpfer beim Bridge Club gesorgt, denn es musste immer häufiger online gespielt werden. Zudem sei der Wettkampfbetrieb durch die lange Pause eingeschlafen.

„Früher haben wir Liga-Turniere gespielt, leider fehlen uns nun Mitglieder, die Zeit dafür haben“, sagt Müller. Bei solchen Liga-Turnieren werden nach ihren Worten an zwei Tagen über 90 Spiele („Boards“) gespielt. Zudem müssten die Teilnehmer mit Bridgepartner auch selbst zu den Turnieren anreisen, was einen großen Aufwand bedeute.

Gegründet wurde der Bridge Club Northeim übrigens 1947 durch den Northeimer Karl Bode, der ein begeisterter Bridgespieler war. Bode habe in englischer Gefangenschaft Gefallen an dem Kartenspiel gefunden. Und als er in die Heimat zurückkehrte, habe er dort sein neues Hobby verbreitet, erzählt Fischbach.

„Karl Bode war Volkshochschullehrer in Northeim. Er hat kleinere Gruppen zusammengeführt und unterrichtet und hatte dabei von Anfang an Turniere im Hinterkopf“, ergänzt die zweite Vorsitzende Inge Müller. So kam es, dass schon im September 1948 erste Mannschaftsturniere an zwei Tischen gespielt wurden. Die ersten Clubräume stellte zuerst das Rote Kreuz, danach das Hotel „Sonne“ zur Verfügung. Rasch wuchs der Club auf 25 Mitglieder an, bei seinem 25-jährigen Jubiläum im Jahr 1972 hatte er bereits 50 Mitglieder.

Auch Bridge-Einladungsturniere gab es jährlich in Northeim. Es kamen zahlreiche Gäste aus Niedersachsen, Bremen, Westfalen, Hamburg und Berlin. In den 60er-Jahren kamen bis zu 60 Paare nach Northeim, in den 70er-Jahren bis 70 Paare. Der Northeimer Bridge Club war bekannt. Heute bestehe leider in vielen Köpfen ein falsches Bild von Bridgespielern, sagt Sportwartin Freda von Beyme: „Bridgespieler sind nicht nur alte Damen, die nebenbei ein Kaffeestündchen halten.“ Diese Vorstellung sei falsch, denn Bridge sei ein wahrer Denksport und wurde sogar vom Internationalen Olympischen Komitee anerkannt. „Bridge wird nicht nur in regionalen Clubs gespielt. Es gibt Deutsche Meisterschaften, eine Bundesliga und man kann sich auch auf dem internationalen Parkett messen“, sagt Fischbach.

Bridge sei mit Schach zu vergleichen. Allerdings werde Bridge mit einem Partner gespielt. Dies unterscheide es von vielen anderen Kartenspielen. So wird gespielt: An einem Tisch sitzen vier Personen, zwei Paare sitzen sich gegenüber. Die Regeln sind überall auf der Welt die selben. Und: Bridge fördert die Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, Konsequenz, Konzentration, mathematisches Denkvermögen und Empathie, heißt es in einer Beschreibung des Spiels.

„Im Club wechselt man nach ein paar Runden die Gegner und kann so praktisch gegen jedes andere Paar spielen. Dazwischen gibt es aber Zeit zum Plaudern“, berichtet Fischbach. Und Koordinatorin Regina Stellpflug ergänzt: „Wenn man alt oder einsam ist, bringt das Bridgespielen auch einen großen Vorteil. Man hat immer Kontakt.“

Von wegen „Kaffeestündchen“: Bridge wurde vom Internationalen Olympischen Komitee anerkannt. © Heckerott, Svenja

Der Bridge Club Northeim verabredet sich jeden Montag für Turniere. Dann sind immer vier bis sechs Tische mit jeweils vier Spielern gefüllt. Clubmitglieder sagen, Bridge sei für jeden etwas, der gerne Karten spielt. „Jeder, der Bridge lernen will, ist bei uns herzlich willkommen, denn richtig Bridge zu können, erfordert auch einiges an Lernzeit“, so Inge Müller.

Das 75-jährige Bestehen wurde mit einem Tagesausflug zusammen mit dem Einbecker Bridge Club gefeiert. Besichtigt wurde die Hämelschenburg, danach gab es ein Bridgeturnier in den alten Gemäuern. Für Oktober kündigt der Club Northeim zudem ein Benefizturnier an. Dazu werden auch Bridge Clubs aus der Umgebung eingeladen. (Svenja Heckerott)

Bridge lernen Bridge ist ein Spiel zwischen zwei Teams, also vier Spielern pro Tisch. Die Partner sitzen sich gegenüber. Zu Beginn wird ein 52-Karten-Blatt (ohne Joker) gleichmäßig auf die vier Spieler verteilt, bis jeder 13 Karten hat. Nun werden die Karten verdeckt und nach Farben und Rang sortiert. Danach gibt es zwei Phasen: Die Reizung und danach das Spiel. Bei der Reizung werden die Partnerschaften verpflichtet, eine gewisse Stichanzahl zu machen. Ziel des Spiels ist es, möglichst viel Stiche zu machen. Die vorhergehende Reizung bestimmt, wie viele Stiche erzielt werden müssen, um Prämienpunkte zu erhalten. (svh)