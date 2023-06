Sixti-Kirche wird für Fernsehgottesdienste fit gemacht

Hier ist Anpacken angesagt: Die umfangreiche Fernsehtechnik muss von den ZDF-Lastern in die Kirche gebracht werden. © Christian Vogelbein

Das ZDF zeichnet einen Gottesdienst auf und sendet einen weiteren live aus Northeim

Northeim – Noch hallen Hammerschläge durch die Northeimer St. Sixti-Kirche. Kabel werden verlegt und viele schnelle Telefonate geführt, es wuselt und summt und spannt in den Reihen und Gesichtern. Doch das wird am Freitag und am Sonntag alles anders sein, wenn volle Stimmen der Kantorei das Kirchenschiff füllen, aufgezeichnet von den Kameras des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF). Das ZDF zeichnet am Freitag, 30. Juni, ab 15.15 Uhr einen Gottesdienst in der Northeimer Kirche auf, am Sonntag, 2. Juli, ab 9 Uhr werden Andacht und Vaterunser sogar live übertragen.

Nicht nur in den Hunderten Kabeln zum Übertragungswagen liegt Hochspannung, sondern auch auf den Nerven von Superintendent Jan von Lingen und Pastor Stefan Leonhardt. „Vor allem für Freitag hoffen wir, dass viele Menschen kommen und eine volle Kirche zu sehen ist“, sagen die erfahrenen Kirchenleute. Es darf kommen, wer möchte, Tickets oder eine Vorauswahl fürs Fernsehen gibt es nicht. Das ZDF ist schon seit Mittwoch mit riesigen Lastwagen und einer noch größeren Crew nach Northeim angereist.

Doch in die Ehrfurcht mischt sich auch Vorfreude, sagt Superintendent von Lingen. Wenn sie am Freitag um 15.15 Uhr zum ersten Mal vor die Kameras und die Besucher treten, werden sie von der Studiogruppe Baltruweit sowie Konstanze Kuss (Harfe) und der Kurrende St. Sixti begleitet. „Es wird in jedem Fall sehr musikalisch, etwas ganz Besonderes.“ Der Gottesdienst wird anschließend gespeichert und als Aufzeichnung gesendet. Bisher gebe es dafür noch keinen Termin, erklärt der Superintendent.

Am Sonntag wird der Gottesdienst dann live übertragen, für die Besucher geht es schon um 9 Uhr los. „Bis dahin müssen alle da sein“, sagt von Lingen. Geleitet von Pastor Stefan Leonhardt und Pastorin Elisabeth Knötig, begleitet die Kantorei St. Sixti und das Barockensemble „la festa musicale“ unter Leitung von Kreiskantor Benjamin Dippel den Gottesdienst. Im ZDF sind die ersten Livebilder dann ab 9.30 Uhr zu sehen. Bis dahin ist allerdings noch einiges an Technik in der Kirche aufzubauen.

Sind gespannt auf die Fernsehaufzeichnungen: (von links) Pastorin Elisabeth Knötig, Pastor Stefan Leonhardt, Superintendenten-Ehepaar Jan und Stephanie von Lingen, Kantor Benjamin Dippel und Küster Sönke Ehrhardt. © Christian Vogelbein

Seit November laufen innerhalb der Gemeinde schon die Vorbereitungen für die beiden Gottesdienste. Dass nun die großen Lastwagen rund um die Kirche stehen, macht Eindruck. Die Einzige, die dabei entspannt wirkt, ist Aufnahmeleiterin Sylke Hart vom ZDF, die sich auch direkt in die Sixti-Kirche verliebt. Denn normalerweise nutze das ZDF kleinere Kirchen für die Übertragungen. „Das hier ist schon eine besonders schöne Kirche“, sagt sie.

Für die Übertragung haben die rund 30 Mitarbeiter des ZDF tonnenweise Licht- und Tontechnik mitgebracht, um für das Fernsehen eine ganz besondere Optik und Stimmung zu schaffen. Unterstützt wird das Team von fleißigen Helfern aus der Gemeinde. Pastor Stefan Leonhardt arbeitet dafür mit dem Tagestreff Oase zusammen, die Männer und Frauen von dort packen kräftig mit an.

Bis zu fünf Kameras werden ganz genau hinschauen, Bühnenlichter und Scheinwerfer leuchten Kirchenschiff und Altarraum aus. „Sie werden ihre Kirche kaum wiedererkennen“, sagt Aufnahmeleiterin Hart.

Am Sonntag folgt dann der Übertragungswagen inklusive riesiger Satellitenschüssel auf dem Dach. Am Donnerstag und am Samstag finden jeweils die Generalproben statt.

Laut Superintendent Jan von Lingen werden zur Live-Übertragung am Sonntag rund 800 000 Zuschauer am Fernsehen erwartet. (Christian Vogelbein)