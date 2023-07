83-Jähriger ohne Führerschein verschuldet Unfall

Von: Olaf Weiss

Northeim – Fahren ohne Fahrerlaubnis ist kein Delikt, das nur von Jugendlichen verübt wird. Einen betagten Sünder ohne Führerschein hat jetzt die Polizei in Northeim erwischt.

Der 83-Jährige Moringer hat nach Mitteilung der Polizei von Donnerstag am Mittwochnachmittag einen Unfall verursacht. Er missachte in Northeim beim Einbiegen von der Wallstraße in die Friedrichstraße die Vorfahrt einer 18 Jahre alten Autofahrerin, die auf der Friedrichstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß.

Dabei erlitt die 18-Jährige leichte Verletzungen. Den Schaden an beiden Autos schätzt die Polizei auf 22 000 Euro. Sie ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und fahrlässiger Körperverletzung gegen den 83-Jährigen, der bei der Unfallaufnahme den Beamten keinen Führerschein vorweisen konnte. (ows)