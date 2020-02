A 7 wird zwischen Northeim und Seesen gesperrt

Im Zuge des sechsspurigen Ausbaus der A 7 steht die nächste Autobahn-Vollsperrung an.

Laut Autobahnbetreiber Via Niedersachsen wird die A 7 zwischen den Anschlussstellen Northeim-Nord und Seesen von Freitag, 14, Februar, 20 Uhr, bis Sonntag, 16. Februar, 6 Uhr, in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Grund sind Arbeiten an der Fahrbahn, heißt es weiter.

Die Anschlussstelle Echte sowie die Park- und WC-Anlagen Schwalenberg und Bierberg werden bereits am Freitag ab 10 Uhr gesperrt.

In Richtung Süden führt die Umleitung von Seesen über die Bundesstraßen 64 und 3 bis zur Anschlussstelle Northeim-Nord, in Richtung Norden über die beiden Bundesstraßen bis nach Seesen.

Von der Sperrung besonders betroffen sind laut Via Niedersachsen Northeim, Hohnstedt, Kreiensen und Bad Gandersheim.