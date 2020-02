Vorsicht Staugefahr: A7 wird in beide Fahrtrichtungen gesperrt

Brückenbauarbeiten - Die A7 wird in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Northeim und Nörten-Hardenberg.

Brückenbauarbeiten : Ausbau der A7 geht weiter

Northeim – Die Reihe der Autobahnsperrungen wegen des sechsspurigen Ausbaus geht weiter. Wie Autobahnbetreiber Via Niedersachsen ankündigt, wird die A7 in der Nacht von Dienstag, 25. Februar 2020, auf Mittwoch, 26. Februar 2020, zwischen Northeim-Nord und Nörten-Hardenberg in beiden Richtungen gesperrt. Die Sperrung soll gegen 21 Uhr beginnen und gegen 6 Uhr morgens beendet sein. Grund sind Brückenbauarbeiten.

Der Verkehr wird auf der A7 in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Anschlussstellen Nörten-Hardenberg und Northeim-Nord über die B446 und B3 geführt. Via Niedersachsen appelliert an die Verkehrsteilnehmer, dieser offiziellen Umleitungsstrecke zu folgen und mögliche anderslautende Anweisungen der Navigationsgeräte zu ignorieren.

Zwischen Nörten-Hardenberg und Northeim-Nord: A7 nachts in beiden Richtungen dicht - Wegen Brückenbauarbeiten wurde 2019 die A7 in der Nacht von Mittwoch, 11. Dezember, auf Donnerstag, 12. Dezember, zwischen Nörten-Hardenberg und Northeim-Nord in beide Richtungen gesperrt.

Wegen Brückenabriss: A7 am Wochenende bei Echte voll gesperrt - Wegen Bauarbeiten wird die A7 bei Echte schon im Dezember 2019 mehrfach voll gesperrt. Die Sperrung dauerte von Freitag, 13. Dezember, 20 Uhr bis Sonntag, 15. Dezember, 18 Uhr. In Fahrtrichtung Hannover umfasst die Sperrung den Streckenabschnitt ab der Anschlussstelle Northeim Nord bis zur Auffahrt Seesen, kündigt Via Niedersachsen an.