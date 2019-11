A7 wird kurzfristig am Samstagmorgen ab Nörten-Hardenberg in Richtung Norden voll gesperrt

Dringende Brückenbauarbeiten: Die A7 wird bei Nörten-Hardenberg in Richtung Norden am Samstagmorgen kurzfristig gesperrt.

Via Niedersachsen hat soeben eine kurzfristige Vollsperrung der Autobahn 7 zwischen Nörten-Hardenberg und Northeim-Nord bekannt gegeben.

Die Autobahn wird am morgigen Samstag ab 8 Uhr für mehrere Stunden in Richtung Hannover voll gesperrt. Danach erfolgt in dem Bereich eine einspurige Verkehrsführung, so Via Niedersachsen weiter.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Hannover wird in Nörten-Hardenberg abgeleitet und über die beschilderten Umleitungsstrecken U 9 und U 11 bis zur Anschlussstelle Northeim Nord geleitet.

Laut Via Niedersachsen sind weitere Brückenbauarbeiten erforderlich.