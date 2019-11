Autobahn 7 wird zwischen Northeim und Nörten-Hardenberg dreimal gesperrt

Aufgrund wichtiger Brückenbauarbeiten wird auf der Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Northeim-Nord und Nörten noch bis Freitag, 8. November, der Verkehr einspurig geführt.

Außerdem gibt es einige Sperrungen, teilt Via Niedersachsen mit: Am heutigen Mittwoch und am Donnerstag, 7. November, von 9 bis voraussichtlich 19 Uhr in Richtung Süden und am Freitag, 8. November, von 9 bis voraussichtlich 19 Uhr in Richtung Norden.

Die Umleitungen erfolgen in Richtung Kassel von der Anschlussstelle Northeim-Nord über die U 66 und U 68 bis Nörten-Hardenberg und entgegengesetzt in Richtung Hannover.

Durch den zunehmenden Verkehr auf den Umleitungsstrecken betroffen sind laut Via Niedersachsen Northeim, Nörten-Hardenberg und Höckelheim.