Einbecker Landstraße in Northeim: Ab Freitag wieder freie Fahrt

Von: Kathrin Plikat

Viele Wochen kam es in der Einbecker Landstraße in Northeim (B241) zu Verkehrsbehinderungen durch die Bauarbeiten. Ab Freitag heißt es wieder „Freie Fahrt". © Christian Vogelbein

Die Sanierung der Einbecker Landstraße ist abgeschlossen. Am Freitag wird im Laufe des Tages die seit Wochen andauernde Einbahnstraßenregelung, die nicht nur die Nerven vieler Autofahrer, sondern auch der Anwohner und Anlieger strapaziert hat, aufgehoben.

Northeim – Das hat Henrik Hoppmann, Pressesprecher der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Bad Gandersheim, auf HNA-Anfrage mitgeteilt. Auch die Rückingsallee wird ab Freitag wieder für den Verkehr freigegeben, so Hoppmann weiter. Für die sich ab Freitag anschließenden Bauarbeiten im Bereich Seesener Landstraße erfolge aber erneut eine Vollsperrung: Diese wird von der Rückingsallee bis zum Kreuzungsbereich Bundesstraße 248 eingerichtet. Neben der Fahrbahnerneuerung finden in dem Abschnitt unter Federführung der Stadt Northeim Arbeiten an Gossen, Busbuchten und Schächten statt.

Mit der dann beginnenden Vollsperrung der Seesener Landstraße, wird der Verkehr laut Hoppmann in beide Richtungen über die Rückingsallee geführt. Durch die in diesem Bereich bereits erfolgten Arbeiten, parallel zum zweiten Bauabschnitt, könne die Rückingsallee ebenfalls ab Freitag wieder befahren werden. Von der Einbecker Landstraße kommend muss bis zur Abzweigung nach Langenholtensen aber ein Umweg gefahren werden: Die Umleitung führt über die Straßen Rückingsallee und In der Fluth sowie den Konrad-Adenauer-Damm. Von dort geht es in Richtung Langenholtensen zunächst einspurig mit einer Ampelregelung an der Baustelle vorbei. Der Verkehr aus Richtung Seesen wird ebenfalls über den Konrad-Adenauer-Damm umgeleitet, so Hoppmann weiter.

Die Arbeiten im vierten und letzten Bauabschnitt im Bereich Bundesstraße 248/Braunschweiger Straße bis zum Netto-Markt in Langenholtensen sollen voraussichtlich am 24. Juli beginnen. In dem Bereich werden lediglich die Fahrbahndecke erneuert und die darunterliegenden Asphaltschichten punktuell bei Beschädigungen saniert. Die Umleitungsstrecke befinde sich aktuell in der finalen Abstimmung und werde rechtzeitig veröffentlicht, heißt es.

Ziel der Straßenbaubehörde sei es, dass die komplette Maßnahme – die mit der langwierigen Sanierung des Konrad-Adenauer-Damms im Spätsommer 2022 begonnen hat – bis Ende der niedersächsischen Sommerferien beendet ist, so Hoppmann.

Noch in der zweiten Jahreshälfte 2023 plant die Straßenbaubehörde Bad Gandersheim die Sanierung der Bundesstraße 3 zwischen Northeim und Einbeck (HNA berichtete). Ein genaues Datum steht aber noch nicht fest. Die Arbeiten sollen etwa drei Monate dauern. Für die Arbeiten sei die Vollsperrung der Bundesstraße notwendig, weil sie weniger als 8,50 Meter breit und darum eine Teilsperrung und damit eine einspurige Verkehrsführung nicht möglich sei. (kat)