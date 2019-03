Ab Juli soll es in Bad Gandersheim nachts keinen Notarztdienst mehr geben

Künftig soll es nur noch an drei der vier Notarztstandorte im Kreis Northeim einen Rundum-die-Uhr-Dienst geben. Das wurde bei der jüngsten Sitzung des Brand- und Katastrophenschutzausschusses des Kreistags bekannt.

Notarztstandorte im Landkreis Northeim sind die Krankenhäuser in Northeim, Einbeck, Bad Gandersheim und die DRK-Rettungswache in Bollensen (die bereits heute mit Honorarärzten des Landkreises besetzt ist). In der Kurstadt soll bereits ab dem 1. Juli dieses Jahres nur noch montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr, samstags von 7 bis 23 Uhr sowie sonntags von 15 bis 23 Uhr ein Notarzt stationiert sein. Die übrigen Zeiträume sollen durch die benachbarten Notarztstandorte Northeim, Einbeck und Seesen mit abgedeckt werden.

Grund sind laut Kreisverwaltung die relativ geringen Einsatzzahlen. 905 Notarzteinsätze wurden im vergangenen Jahr im Raum Bad Gandersheim gezählt (Einbeck: 1307, Northeim: 2915).

Die Übernahme der Notarztversorgung durch den Landkreis hat in der Sitzung trotzdem die erste Hürde genommen. Der Ausschuss empfahl dem Kreistag einstimmig, die entsprechenden Pläne von Landrätin Astrid Klinkert-Kittel zu beschließen. Dabei betonten Vertreter der beiden großen Fraktionen noch eine kleine Restunsicherheit, weil das Thema noch einmal in ihren Fraktionen beraten werden solle.

Zuvor hatte der Ärztliche Leiter Rettungsdienst, Dr. Bodo Lenkewitz, dem Ausschuss die dramatischer werdende Situation im Notarztbereich geschildert. Seit einem Jahr werde es immer schwieriger, die Dienste zu besetzen. Am 3. Februar habe sich das Northeimer Krankenhaus beispielsweise kurzfristig vollständig abgemeldet. Der Landkreis haben keinen Ersatz mehr organisieren können. 13 Einsätze mussten die benachbarten Notärzte mit übernehmen.

+ Dr. Bodo Lenkewitz, Leiter Rettungsdienst im Landkreis Northeim © Landkreis-Pressedienst „Wir haben momentan eine sinkende Qualität“, betonte Dr. Bodo Lenkewitz in der Sitzung des Brand- und Katastrophenschutzausschusses zur Notarztversorgung. Es kämen derzeit zu viele über die bundesweit agierende Notarztbörse engagierte Mediziner zum Einsatz, die menschlich und/oder fachlich für den immer anspruchsvoller werdenden Notarztdienst nicht geeignet seien. Weil die Beauftragung der Krankenhäuser in Northeim, Bad Gandersheim und Einbeck am Jahresende endet, ist nun die Gelegenheit für eine grundsätzliche Änderung (HNA berichtete).

Der Landkreis will sieben Notärzte fest anstellen und weitere bis zu 13 ausgewählte Notärzte als Honorarärzte gewinnen. Northeim übernehme damit, so Lenkewitz, ein im Nachbarlandkreis Goslar seit Langem bewährtes System. Angesichts der immer schlechter werdenden Arbeitsbedingungen in den Kliniken – nicht nur im Landkreis Northeim – ist Lenkewitz überzeugt, trotz des zunehmenden Ärztemangels genügend qualifizierte Bewerber für den Notarztdienst im Landkreis Northeim zu bekommen.

Widerstand von den Kliniken ist nach den Worten des Ersten Kreisrats, Jörg Richert, nicht zu erwarten. Im Gegenteil: Zwei der drei Krankenhäuser hätten mitgeteilt, sie hätten Schwierigkeiten damit, wie in der Vergangenheit per Verwaltungsakt mit dem Notarztdienst beauftragt zu werden. Sollte wieder so verfahren werden, wie zuletzt im Jahr 2008, sei deshalb mit Klagen der Kliniken zu rechnen, so Richert.

Zustimmung hat der Landkreis Northeim außerdem bereits von den Krankenkassen bekommen. Das ist wichtig, denn sie finanzieren den Notarztdienst.