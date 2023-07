Ärzte im Landkreis Northeim: Neues Verfahren noch nicht ausgereift

Keiner will das E-Rezept

Die Möglichkeit, dass Arztpraxen ihren Patienten ab sofort sogenannte E-Rezepte ausstellen können, stößt bei den niedergelassenen Ärzten im Landkreis Northeim noch auf kein großes Interesse.

Northeim – „Die Idee, mit dem E-Rezept weniger Papier zu verbrauchen und alles zu digitalisieren, finde ich ja prima, aber das Ganze über Nacht flächendeckend einzuführen, konnte so nicht funktionieren“, sagt Christoph Wolf, stellvertretender Vorsitzender des Bezirksverbandes Göttingen im Hausärzteverband Niedersachsen.

Er betreibt in Volpriehausen eine Hausarztpraxis und kann sich derzeit nicht vorstellen, seinen Patienten auf digitalem Weg Rezepte auszustellen. „Vieles läuft noch nicht rund, und sogar der Bundesdatenschutzbeauftragte hat noch Bedenken“, betont er, und verweist auf die Internetseite des Bundesgesundheitsministeriums. Aus seiner Sicht sei es ein Hohn, dass man dort das digitale E-Rezept als einfach, modern und bequem anpreise, aber gleichzeitig auf die Alternative aufmerksam mache: Nämlich sich das Rezept in der Praxis wie gewohnt ausdrucken zu lassen, um es dann in einer Apotheke wieder einscannen zu lassen.

Laut Bundesgesundheitsministerium soll das E-Rezept wie folgt funktionieren: Ärzte verschreiben ihren Patienten ein E-Rezept und speichern dieses in der sogenannten Telematikstruktur, über die alle Beteiligten des Gesundheitssystems wie Ärzte, Krankenhäuser Apotheken und Krankenkassen vernetzt sind. Apotheken können dieses Rezept dann per Kartenlesegerät über die Gesundheitskarte der Versicherten abrufen und die Medikamente aushändigen.

Auch Wolfgang Boldt aus Moringen, Vorsitzender des Ärztevereins Northeim, und Dr. Martin Scholz von der Hausarztpraxis im Leinetal in Nörten-Hardenberg, sehen derzeit keine Vorteile für die Nutzung des E-Rezeptes – weder für ihre Praxen, noch für ihre Patienten. Sie begründen ihre abwartende Haltung damit, dass man sich in den Praxen aufgrund der Corona-Pandemie, der sonstigen Probleme mit der Digitalisierung und der jüngsten Infektionswelle mit der Thematik gar nicht beschäftigt habe.

Die Apotheken sind aus Sicht von Jan-Dirk Wieckenberg, Betreiber der Moringer Eichen-Apotheke, auf das E-Rezept bereits vorbereitet. Aber auch er geht davon aus, dass die Arztpraxen dies kurzfristig nicht nutzen werden. Derzeit seien es bei ihm weniger als ein Prozent.

„Was ich mir aber vorstellen kann ist, dass bis zur verpflichtenden Einführung Anfang 2024 der ausgedruckte QR-Code das bisherige Rezept ersetzen wird.“ (Niko Mönkemeyer)