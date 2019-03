Ärzte stoßen bei der Versorgung im Landkreis Northeim an Grenzen

Northeim. Die Stadt Northeim hat ein Problem bei der hausärztlichen Versorgung seiner Patienten – zumindest laut Harald Jeschonnek: „Als im letzten Jahr eine Grippewelle grassierte, mussten in Northeim zu wenige Ärzte zu viele Erkrankte behandeln“, sagt der Geschäftsführer der Göttinger Bezirksstelle Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen.

„Seit 2016 waren in der Kreisstadt fünf Arztsitze weggefallen“, so Jeschonnek. Entweder seien die Praxen ohne Nachfolger aufgegeben worden, oder die Ärzte zogen aus Northeim um.

Doch von einer hausärztlichen Unterversorgung will der Geschäftsführer nicht sprechen. Zwar gebe es in Northeim immer mal wieder längere Wartelisten. Doch die Patienten würden ausreichend behandelt werden, so Jeschonnek: „Grundsätzliche Probleme sind uns nicht bekannt“.

Der hausärztliche Versorgungsgrad im Planungsbereich Northeim liegt bei 117,9 Prozent. Zum Planungsbereich zählen die Stadt Northeim, Hardegsen, Kalefeld, Katlenburg-Lindau, Moringen und Nörten-Hardenberg.

Bundesweit geht die Kassenärztliche Vereinigung von einer 100-prozentigen hausärztlichen Versorgung aus, wenn ein Hausarzt durchschnittlich 1671 Einwohner betreut. Die Berechnungen berücksichtigen niedergelassene und angestellte Ärzte. Nur Krankenhausärzte werden in Südniedersachsen nicht mitgezählt.

Die Zahlen werden für jede Region auf ihre spezifische Besonderheiten angepasst – unter anderem mit dem sogenannten Demografiefaktor. Der Faktor berücksichtigt das prozentuale Verhältnis der älteren Menschen in dem Planungsbereich. Berücksichtigt man den Demografiefaktor für die Errechnung der hausärztlichen Versorgung im Planungsbereich Northeim, muss hier ein Hausarzt 1604 Patienten betreuen. Der Grund: In Northeim ist der Anteil der älteren Bevölkerung überdurchschnittlich groß. Je kleiner die Verhältniszahl, desto höher ist der Anteil älterer Menschen.

Im Planungsbereich Einbeck ist ein Hausarzt für 1573 Einwohner zuständig.

In Uslar ist ein Hausarzt für 1552 Menschen verantwortlich. Bei den Zahlen handelt es sich aber nur um durchschnittliche Richtwerte: „Sehr engagierte Ärzte betreuen auch mehr Patienten“, sagt Harald Jeschonnek als Geschäftsführer der Göttinger Bezirksstelle der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen. In diesem Fall könnten alle Menschen in einem Planungsbereich gut versorgt werden, obwohl der errechnete Versorgungsgrad unter 100 Prozent liegt.

Dennoch würden viele Northeimer Hausarztpraxen „am Limit arbeiten“, sagt Dr. Christian Steigertahl als Vorsitzender des Ärztevereins in Northeim.

Die Kassenärztliche Vereinigung geht prinzipiell von einer hausärztlichen Unterversorgung in einem Planungsbereich aus, wenn der Versorgungsgrad unter 75 Prozent beträgt. Die Kassenärztliche Vereinigung kann einer Unterversorgung mit zwei Instrumenten entgegensteuern: Einerseits kann sie neue Ärzte mit Investitionszuschüssen von bis zu 75 000 Euro fördern. Andererseits kann sie neuen Ärzten eine Umsatzgarantie in Höhe des Fachgruppendurchschnitts für die ersten zwei Jahre garantieren. Das bedeutet: Wenn ein Arzt nach der Neugründung einer Praxis im ersten Quartal 10 000 Euro weniger als seine Kollegen verdient, erstattet die Vereinigung die Differenz. „In Südniedersachsen droht aber zurzeit nirgendwo eine hausärztliche Unterversorgung“, so Jeschonnek.

Hintergrund: Bedarfsplan soll ärztliches Angebot anzeigen

Die Kassenärztliche Vereinigung, die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen sollen mit der Bedarfsplanung das ärztliche Versorgungsniveau erkennen. So soll der gleichmäßige Zugang zur ambulanten ärztlichen Versorgung in den verschiedenen Regionen der Bundesrepublik garantiert und das ärztliche Angebot gesteuert werden.