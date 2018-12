Aktion der Johanniter: Weihnachtspakete aus Region in Ukraine angekommen

Northeim. 2500 Pakete haben die Johanniter aus Niedersachsen und Bremen für bedürftige Kinder, Senioren und Familien in der Ukraine gesammelt, viele Pakete für die Aktion kamen auch aus Northeim.

Jetzt sind die Spenden für die Aktion „Johanniter Weihnachtstrucker“ in der Ukraine angekommen.

Laut Mitteilung haben sich an der Aktion viele Schulen, Kindergärten, Vereine und Firmen sowie Privatleute beteiligt. 2500 Pakete mit Grundnahrungsmitteln und Hygieneartikeln wurden geschnürt und in den Dienststellen der Hilfsorganisation abgegeben.

„Wir haben viel Unterstützung aus Northeim und dem Umland erhalten. Einfach toll“, sagt Bernward Kellner, Dienststellenleiter der Johanniter in Northeim. Besonders freut es Kellner, dass die Johanniter-Kollegen aus den Ortsverbänden Stade und Wunstorf die Hilfsgüter mit einem eigenen Lkw-Konvoi direkt ins Zielgebiet gebracht und dort persönlich verteilt haben. „Das ist schön, wenn die Hilfe direkt bei den Menschen ankommt.“

In den frühen Morgenstunden des zweiten Weihnachtsfeiertags brachen die Helfer Richtung Ukraine auf. Mit zwei vollgepackten Lkw mit Anhängern und einem Begleitfahrzeug trafen sie wohlbehalten am vergangenen Donnerstagabend in der Stadt Schytomyr, 120 Kilometer westlich von Kiew, ein. Am Freitag wurden sie dann schon mit großer Freude erwartet, wie die Johanniter mitteilen.

Arbeit hat sich gelohnt

Michele Sciacca, Konvoi-Leiter vom Johanniter-Weihnachtstrucker aus dem Ortsverband Wunstorf-Steinhuder Meer berichtet: „Wir haben die Weihnachtspakete in der Einrichtung „Mission Ukraine“ verteilt. Diese engagiert sich für behinderte Kinder und deren Mütter. Ein besonderer Moment, da diese Hilfe und Unterstützung hier dringend benötigt wird. Wir wissen jetzt, dass es sich gelohnt hat, diese Mühen und Strapazen der langen Fahrt auf uns zu nehmen. Ein wirklich beeindruckender Moment, der uns alle sehr berührt.“ Die Fahrt ging dann noch weiter in die zentralukrainische Stadt Poltawa, in der Nähe von Charkow. (kmn)