Radio und TV über Kabel in Südniedersachsen nur noch digital

Vodafone stellt das analoge Kabelnetz in fast ganz Südniedersachsen ab. Wer noch nicht auf digitales Fernsehen umgerüstet hat, guckt ab 5. Februar in die Röhre.

Der Konzern Vodafone, der 2015 Kabel Deutschland übernommen hat, schaltet zum 5. Februar 2019 das analoge Kabelnetz ab. Wir erklären, was Sie jetzt wissen müssen.

Das bedeutet konkret: Wer zuhause noch nicht digital fernsieht oder Radio hört, muss aufrüsten, um künftig auch über das Kabelnetz diese Dienste nutzen zu können. Die Umstellung betrifft fast ganz Südniedersachsen.

Zum Fernsehen über Kabel ist ab 5. Februar ein DVB-C-Receiver erforderlich. Dieser ist in den neueren Flachbildfernsehern bereits eingebaut. Ist dies nicht der Fall, kann ein sogenannter Digital-Receiver im Fachhandel oder direkt bei Vodafone gekauft werden. Personen, die aktuell noch analog fernsehen, bekommen ab Mitte Januar auf Laufbändern im laufenden Fernsehprogramm einen Hinweis zum Umstellungstermin angezeigt.

Betroffen von der Umstellung sind auch Radiohörer, die beispielsweise ihre Stereoanlage an das Kabelnetz angeschlossen haben. Auch hier gibt es ab Februar ohne ein Zusatzgerät nichts mehr zu hören. Benötigt wird ebenfalls ein Digital-Receiver, der als kleines Zusatzgerät zwischen Kabelanschlussdose und Radio angeschlossen wird. Wer sich dieses Gerät nicht kaufen möchte, der muss künftig über seinen Fernseher Radio hören. Unverändert bleibt der Empfang über klassische Antennen-Radios, die nicht an das Kabelnetz angeschlossen werden. Grundsätzlich müssen alle Kabelnetz-Nutzer, auch die des Internets, damit rechnen, dass am Morgen des 5. Februar ein Sendersuchlauf oder ein Router-Neustart notwendig ist, sollte das automatische Umstellen nicht geklappt haben.

Die Preise für digitale Fernsehreceiver beginnen bei etwa 30 Euro. Damit kann dann über den Fernseher auch Radio gehört werden. Ein Receiver nur fürs Radio ist nach HNA-Recherchen deutlich teurer. Er kostet um die 50 Euro. Informationen zu den Geräten gibt es auch direkt beim Vodafone-Kundenservice sowie im Fachhandel.

Mehr Platz für schnelles Internet

Die Abschaltung des analogen TV- und Radioangebotes schafft mehr Platz im Kabelnetz. Damit werden künftig Gigabit-Geschwindigkeiten für Internetnutzer möglich. Das bedeutet: Statt der vielerorts bereits jetzt schon möglichen 200 MBit/s können es künftig bis zu 1 Gigabit/s sein.

Das digitale Kabel-Glasfasernetz bietet laut Vodafone, verglichen mit dem analogen Signal, außerdem eine verbesserte Bild- und Tonqualität. Außerdem werden durch den neu geschaffenen Platz künftig noch mehr, jedoch aufpreispflichtige Sender in HD angeboten.

Bei der Umstellung auf das neue volldigitale Angebot entstehen Kunden, sofern sie bereits einen digitalen Receiver, ob als externes Gerät oder eingebaut im Fernseher, besitzen, keine zusätzlichen Kosten, teilt Vodafone mit. (kmn)