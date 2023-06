Anwohner der Northeimer Südstadt-Neubaugebiete wollen endlich Straßenbau

Von: Axel Gödecke

Neues Bauland soll entlang des Martinsgrabens in Northeim entstehen. Als Zubringer zu diesem und dem schon bebauten Baugebiet darüber (Hintergrund) soll der an einem Erdhügel endende Weg ausgebaut werden. © Axel Gödecke

Der Druck auf die Northeimer Stadtverwaltung, endlich für den Start des Ausbaus der Straße Am Martinsgraben als Zufahrt zu den neuen Baugebieten am südlichen Wieter zu sorgen, wächst.

Northeim – In der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses machte rund ein Dutzend neuer Anwohner aus dem oberen Baugebiet am südlichen Wieter ihrem Ärger Luft darüber, dass bislang nichts in Sachen Straßenbau passiert ist. Schließlich sei schon 2019 vom Baustart die Rede gewesen. Es gebe zudem einen Ratsbeschluss, den es endlich einmal ohne Ausreden umzusetzen gelte, so die Anlieger und auch die ehemalige Ratsfrau Helga Jäger in einer längeren Einlassung im Rahmen der Einwohnerfragestunde.

Einen konkreten Termin für den Baustart der Straße, die die Stadt Northeim nach eigenen Angaben nunmehr selbst in Auftrag gibt, nachdem zwei mögliche Erschließungsträger für das geplante weitere Neubaugebiet abgesprungen waren (HNA berichtete), wollte der scheidende Stadtbaurat, Frederik Backhaus, auf Fragen aus der Einwohnerrunde erneut nicht nennen.

Die Straße werde auf jeden Fall gebaut sagte er. Ziel sei ein Baustart noch in diesem Jahr, aber man stehe noch in Abstimmung mit dem Planungsbüro. Dies insbesondere wegen Änderungen in der Entwässerung des geplanten weiteren Baugebiets, das ja später auch die Stadt selbst erschließen wolle.

Ein Teil des geplanten neuen Baugebiets am Martinsgraben unterhalb des bereits fast vollgebauten Areals steht übrigens zum Verkauf. Die Kreis-Sparkasse Northeim bietet eine 7200 Quadratmeter große Fläche als Bauerwartungsland, also als Vermarktungsfläche für Baugrundstücke, an. Preis: 325 000 Euro.

Die Stadt Northeim, die ja die innere Erschließung des neuen Baugebiets übernehmen wird, sei an einem Kauf und einer daraus resultierenden späteren Vermarktung nicht interessiert, heißt es auf Nachfrage aus dem Rathaus. Der Preis von 45 Euro je Quadratmeter führe aus Sicht der Stadtverwaltung dazu, dass eine wirtschaftliche Erschließung und Vermarktung durch die Stadt nicht möglich sei. Für den Erwerb gebe es zudem keine Haushaltsmittel. (Axel Gödecke)