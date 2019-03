Arbeitslosenquote im Landkreis Northeim sinkt weiter

Northeim. Die Arbeitslosenquote ist im Kreis Northeim weiter gesunken. Die Quote betrug im März 5,2 Prozent. Im Vormonat waren noch 5,4 Prozent der Menschen in der Region ohne Job.

167 Personen waren im Landkreis im März weniger arbeitslos, insgesamt sind es 3642 Personen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gibt es 336 Arbeitslose weniger.

In den Geschäftsstellenbezirken ist der Rückgang ebenfalls ersichtlich: Im Bezirk Northeim hat sich die Arbeitslosigkeit um 79 Personen auf 721 verringert, die Quote beträgt 4,9 Prozent. Im Bezirk Uslar ist die Zahl der Arbeitslosen um 11 auf 489 gesunken (5,6 Prozent). Im Raum Einbeck waren es im März 59 Pesonen weniger als im Vormonat, insgesamt gibt es 1184 Arbeitslose (5,5 Prozent). Die Nachfrage an Arbeitskräften bleibt laut Arbeitsagentur auf einem hohen Niveau.