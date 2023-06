Auch in Northeim Apotheken für einen Tag zu

Von: Niko Mönkemeyer

Der Lieferengpass bei vielen Medikamenten und die damit verbundenen Kosten sind mit ein Grund dafür, dass in der kommenden Woche auch in Northeim die Apotheken für einen Tag geschlossen bleiben. © Jan Woitas/dpa

Northeimer Apotheken beteiligen sich an Protestaktion in der kommenden Woche

Northeim – Die Northeimer Apotheken werden sich in der kommenden Woche an einer bundesweiten Protestaktion beteiligen und am Mittwoch, 14. Juni, geschlossen bleiben.

Mit dieser Aktion wolle man auf die aktuellen Probleme der Apotheken aufmerksam machen, sagt Tobias Wagner, der als Inhaber der Northeimer Grafenhof-Apotheke die Protestaktion in der Kreisstadt koordiniert. Die Versorgung in Notfällen sei an diesem Tag aber natürlich gewährleistet – zum einen über die Phoenix-Apotheke in Einbeck und zum anderen über einige Apotheken im Northeimer Stadtgebiet, die für Notfälle von 12 bis 13 Uhr geöffnet sein werden.

Hauptgrund für die Aktion ist, dass die Kostensteigerungen durch die Inflation mit dem in der Arzneimittelpreisverordnung festgelegten Fixbetrag, den die Apotheken von der Krankenkasse bekommen, nicht mehr gedeckt werden kann.

„Wir bekommen pro Packung eines verschreibungspflichtigen Medikamentes 6,35 Euro, unabhängig davon, ob es sich um ein Präparat für 10 oder 2000 Euro pro Packung handelt, wobei wir bei der Bestellung in Vorkasse gehen müssen und das Geld von der Krankenkasse erst einen Monat später bekommen“, beschreibt Wagner die aktuelle Situation. Seit 19 Jahren sei dieser Betrag nahezu konstant geblieben und lediglich um 3 Prozent erhöht worden, während die Betriebskosten der Apotheken für Personal Miete, Software und Energie ständig gestiegen seien.

Neben dem Fachkräftemangel seien die aktuellen Lieferengpässe bei Medikamenten ein weiteres großes Problem, so Wagner. Hier gebe es dringenden Handlungsbedarf, weil in den Apotheken zunehmend großer Aufwand betrieben werden müsse, um für Kunden ein bestimmtes Präparat zu besorgen.

„Für solche Fälle will Gesundheitsminister Lauterbach den Apotheken im Engpassgesetz lediglich 50 Cent als zusätzliches Honorar gewähren“, erklärt Wagner und betont, dass das in etwa 44 Arbeitssekunden eines Apothekers entspreche und natürlich bei Weitem nicht ausreiche.

Laut Landesapothekerverband Niedersachsen wurden seit 2009 landesweit 358 Apotheken geschlossen. Das entspreche einem Rückgang um 17 Prozent. Insbesondere für Niedersachsen, das zwar das zweitgrößte sei, aber bei der Bevölkerungsdichte gerade mal auf Platz neun liege, sei ein gut ausgebautes Netz an Vor-Ort-Apotheken besonders wichtig. Nur bei einer angemessenen Vergütung und einem Abbau der Bürokratie sei dieses auch künftig zu gewährleisten. (Niko Mönkemeyer)