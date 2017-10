Ausbau der A7: Gleich mehrere Sperrungen in den nächsten Wochen

Northeim. Gleich mehrere Sperrungen kommen in den nächsten Wochen im Zuge des sechsspurigen Ausbaus der Autobahn 7 auf Verkehrsteilnehmer zu.

Laut Mitteilung von Via Niedersachsen, privater Betreiber der A 7-Strecke zwischen Bockenem und Göttingen, werden von Dienstag, 10. Oktober, bis Donnerstag, 9. November, wegen Baumfällarbeiten die Haupt- und die Standspur zwischen den Anschlussstellen Rhüden und Nörten-Hardenberg jeweils dienstags und donnerstags von 9 bis 15 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Laut Via Niedersachsen werden während der Sperrungen keine Umleitungsstrecken eingerichtet.

Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Bad Gandersheim teilt dazu ergänzend mit, dass von Montag, 9. Oktober, bis Freitag, 13. Oktober, die sogenannte Falschfahrerbeschilderung an einigen Anschlussstellen erneuert werden muss. So wird der Anschluss Nörten-Hardenberg am Montag, 9. Oktober, in Fahrtrichtung Süden von 9 bis 12 Uhr gesperrt, am Donnerstag, 12. Oktober, wird die Anschlussstelle Göttingen Nord in Richtung Kassel ebenfalls von 9 bis 12 Uhr voll gesperrt.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den ausgeschilderten Umleitungsstrecken zu folgen. Der Durchgangsverkehr auf der Autobahn 7 ist von den Sperrungen nicht betroffen.

Rubriklistenbild: © AK-DigiArt - Fotolia