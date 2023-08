Northeim: Reifen löst sich während der Fahrt und kracht in anderes Auto

Von: Kathrin Plikat

Bei einem Unfall auf der Kasseler Landstraße in Göttingen wurde ein 69-jähriger Radfahrer schwer verletzt. © Rene Traut/dpa

Großer Schreck für eine 38-jährige Autofahrerin am Freitag auf der Bundesstraße zwischen Hammenstedt und Northeim.

Northeim - Von einem entgegenkommenden Auto hatte sich laut Polizei Northeim in der Mittagszeit aus noch ungeklärter Ursache plötzlich während der Fahrt der linke Vorderreifen gelöst und war der Northeimerin frontal ins Auto gekracht.

Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand, beide Fahrer kamen mit dem Schrecken davon. Allerdings entstand am Fahrzeug der Frau ein Sachschaden von 6000 Euro. Das Auto war so stark demoliert, dass es, genau wie der Mercedes des 63-jährigen Katlenburgers, an dem sich der Reifen gelöst hatte, abgeschleppt werden musste.

Die Ermittlungen, warum sich der Reifen gelöst hat, dauern an. (kat)