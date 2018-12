Autobahn 7 bei Northeim wird für drei Nächte gesperrt

Northeim/Nörten-Hardenberg. Die Autobahn 7 wird erneut für Bauarbeiten gesperrt. Betroffen ist der Bereich Northeim-Nord bis Nörten-Hardenberg in Fahrtrichtung Kassel.

Dort wird ein Traggerüst für ein neues Bauwerk eingebaut. Die Sperrungen finden jeweils von Montag bis Mittwoch, 10. bis 12. Dezember, jeweils abends ab 20 Uhr bis zum folgenden Morgen, 6 Uhr, statt. Die Anschlussstelle Northeim-West und die Park- und WC-Anlage Schlochau stehen während der Sperrungen nicht zur Verfügung.

Autofahrer werden gebeten, zur Stauvermeidung den ausgeschilderten Umleitungsstrecken U66 und U68 bis zur Anschlussstelle Nörten-Hardenberg, nicht aber den Anweisungen der Navigationssysteme zu folgen.

Eine Sperrung entfällt

Die Sperrung am Donnerstag, 6. Dezember, in der Gegenrichtung Hannover entfällt, wie Via Niedersachsen mitteilt. Die Bauarbeiten konnten bereits in der Nacht zu Donnerstag abgeschlossen werden.

