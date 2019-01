Nach Irrfahrt: A7-Sperrung missachten kann lebensgefährlich enden

Northeim. Wie konnte ein Däne am Wochenende trotz Vollsperrung in eine Autobahnbaustelle fahren? Und wie sind solche Vollsperrungen abgesichert? Wir sind den Fragen nachgegangen.

Es ist die Geschichte, die in der Region am Wochenende für Aufsehen gesorgt hat: Ein Däne ist am Samstagmorgen auf der vollgesperrten Autobahn 7 durch die Baustelle gefahren und hat dabei sein Auto zum Totalschaden gemacht. Die Frage, die die Menschen jetzt beschäftigt: Wie kam er da gegen 7.20 Uhr hin?

Laut Polizei gibt es dafür aktuell nur eine Vermutung: Der ortsfremde Däne könnte einem Baustellenfahrzeug gefolgt und so letztlich zwischen den Anschlussstellen Northeim-Nord und Nörten-Hardenberg auf die aufgefräste Fahrbahn geraten sein. Dabei wurde sein Auto so schwer beschädigt, dass es jetzt als Totalschaden gilt. Ihn gibt die Polizei mit 4000 Euro an.

Eine Lücke in der Baustellenabsperrung könne man ausschließen, da es sonst wohl nicht bei diesem Einzelfall geblieben wäre.

Baken, Schilder und Blitzleuchten

Wie Via Niedersachsen auf HNA-Anfrage mitteilt, ist absolut unklar, wie der Autofahrer in die Baustelle kommen konnte. Die war, wie üblich, nach den gesetzlichen Vorgaben abgesichert. Im konkreten Fall, der Vollsperrung von Northeim-Nord bis Nörten-Hardenberg, bedeutet dies folgendes: Bereits weit vor der Ableitung an der Anschlussstelle Northeim-Nord haben sogenannte Vorwarnanzeiger, also Verkehrsschilder mit Hinweis auf die Ableitung und Blinkleichten, wiederholt auf die Sperrung hingewiesen. Im Bereich der Ableitung steht ein LKW mit einer fahrbahren Absperrtafel. Das sind die meterhohen Schilder mit einem großen weißen Pfeil in einem blauen Kreis inklusive blinkender Pfeile und Blitzleuchten.

Absperrbaken leiten den Verkehr dann an der entsprechenden Anschlussstelle von der Autobahn ab, eine hinter dieser Absperrung quer über die Fahrbahn stehende große Sperrbake soll zusätzlich ein Durchfahren verhindern.

Ebenfalls mit Absperrbaken wurden die Abbiegespuren zu den Auffahrten Northeim-Nord und Northeim-West in Fahrtrichtung Kassel abgesichert. Außerdem sind die Zufahrtsschilder mit roten Kreuzen durchstrichen und an den Zufahrten weitere Sperrbaken aufgestellt. Nach dem Bekanntwerden des Unfalls wurden nochmals zusätzliche Baken aufgestellt.

Via Niedersachsen-Sprecher Steffen Schütz warnt eindringlich davor, Autobahnabsperrungen zu durchfahren und so Sperrungen zu missachten. Das könne im schlimmsten Fall tödlich enden.

Brückenabriss und Sperrungen

Die A7 und Bundesstraße 3 sind in dieser Woche im Bereich Northeim erneut gesperrt. Gesperrt wird dieBundesstraße 3 im Bereich der A7-Brücke an der Autobahnanschlussstelle Northeim-Nord. Grund dafür ist ein Brückenabriss. Diese Sperrung gilt ab Freitag, 25. Januar, 22 Uhr und dauert voraussichtlich 24 Stunden bis Samstag, 26. Januar, 22 Uhr.

Diese Sperrung fällt in die Zeit einer weiteren Autobahn-Vollsperrung von Freitag bis Sonntag, 25. bis 27. Januar. Dann ist die A7 zwischen Seesen und Northeim-Nord für den Verkehr voll gesperrt. Ebenfalls betroffen ist die Gegenrichtung Hannover. Diese wird von Freitag, 25. Januar, 20 Uhr, bis Samstag, 26. Januar, 13 Uhr, von Northeim-Nord bis Seesen voll gesperrt. Der Abschnitt Echte bis Seesen wird von Samstag bis Sonntag, 26. und 27. Januar, für 24 Stunden ab 13 Uhr dicht.