Bäume in Northeim illegal gefällt?

Hier soll ein neues Mehrfamilienhaus entstehen: Auf diesem Grundstück am Rhumekanal wurden vor drei Jahren etwa 30 Bäume gefällt. Der Naturschutzbund in Northeim bezweifelt, dass es dabei mit rechten Dingen zugegangen ist.

Northeim. Die geplante Änderung des Bebauungsplanes „Am Mühlenanger“, die in einem sogenannten beschleunigten Verfahren in die Wege geleitet werden soll, verzögert sich.

In seiner jüngsten Sitzung vertagte der Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt eine Entscheidung in dieser Frage, nachdem Karl-Heinrich Jockers, der als beratendes Mitglied für den Naturschutzbund (Nabu) dem Gremium angehört, die bereits im Mai dieses Jahres durch den Nabu-Kreisverband geäußerte Kritik bezüglich der Fällung von Bäumen in diesem Bereich (wir berichteten) bekräftigt hat.

Umweltverträglichkeit

Nach wie vor gehe der Nabu davon aus, dass bereits im Jahr 2014 auf einem 3400 Quadratmeter großen Grundstück am Rhumekanal, auf dem bereits zwei Mehrfamilienhäuser errichtet wurden, vom Investor in Absprache mit der Verwaltung 20 bis 30 Bäume illegal gefällt wurden, so Jockers. Offensichtlich sei das geschehen, um die für die Bebauungsplanänderung notwendige Umweltverträglichkeitsprüfung zu umgehen. Als Kompensation fordere der Nabu, den Bau eines weiteren Hauses auf dem Grundstück nicht zuzulassen und stattdessen auf dem noch freien Bereich Bäume und Großsträucher anzupflanzen.

„Wenn der Ausschuss die jetzt vorgesehene Bebauungsplanänderung einfach durchwinkt, gehe ich“, machte Jockers in der Sitzung deutlich, dass er seine weitere Mitarbeit im Ausschuss von der Klärung des Sachverhalts abhängig macht. Er sei jedenfalls keineswegs bereit als „Umweltonkel“ im Ausschuss eine Alibifunktion zu erfüllen.

Vorwurf zurückgewiesen

Seitens der Stadtverwaltung wurde während der Sitzung der Vorwurf der illegalen Fällarbeiten zurückgewiesen. „Es gab andere Gründe, den Baumbestand zu entfernen“, sagte Bauamtsleiter Lars Bredemeier. Der Ausschuss beauftragte allerdings die Verwaltung, zur nächsten Sitzung eine ausführliche Erläuterung vorzubereiten.