Bald frei Fahrt für Radler in der Northeimer Fußgängerzone?

Von: Niko Mönkemeyer

Viel Platz für Radfahrer: Das Befahren der Northeimer Fußgängerzone soll künftig für Radler uneingeschränkt möglich sein. © Niko Mönkemeyer

Einschränkungen für Radfahrer sollen in der Northeimer Fußgängerzone wegfallen.

Northeim – Soll in der Northeimer Fußgängerzone das Radfahren bald uneingeschränkt möglich sein? Mit dieser Frage werden sich die Gremien der Stadt Northeim demnächst beschäftigen.

Auslöser für einen entsprechenden Vorschlag der Stadtverwaltung sei das Ergebnis einer Radverkehrsschau gewesen, teilt die Stadtverwaltung auf HNA-Anfrage dazu mit. Die habe im vergangenen Jahr erstmals stattgefunden – mit dem Ziel, Möglichkeiten zu finden, das Radfahren in der Northeimer Innenstadt attraktiver zu machen.

Von der uneingeschränkten Freigabe der Fußgängerzone für Radler verspricht sich die Stadtverwaltung eine bessere Erreichbarkeit der Geschäfte, der Gastronomie und der innerstädtischen Einrichtungen. Mit der vorgeschlagenen Abschaffung der Einschränkungen entspreche man den Forderungen aus Politik, Bürgerschaft und Interessenverbänden, so die Verwaltung. Außerdem trage diese Maßnahme zum Klimaschutz und zum Ausbau des Radwegenetzes bei.

Fußgänger würden in der Innenstadt aber weiter Vorrang haben und dürften weder gefährdet noch behindert werden, betont die Stadtverwaltung. Dementsprechend müssten sich Radfahrer dann an die vorgegebene Schrittgeschwindigkeit halten.

Mit der Öffnung der Fußgängerzone werde man verstärkt auf ein rücksichtsvolles Miteinander von Rad- und Fußverkehr hinarbeiten, so die Stadt weiter. Für die geplante Freigabe sei allerdings eine offizielle Umwidmung nötig, über die letztlich nur der Rat entscheiden könne.

Sollte der Northeimer Rat dem Vorschlag der Verwaltung folgen, würde man mit diesem Beschluss wieder zur ursprünglichen Handhabung des Radverkehrs in der Innenstadt zurückkehren.

Meinolf Ziebarth ADFC Northeim © Schwekendiek, Julia

„1988 wurde die Northeimer Fußgängerzone zunächst ohne Radfahrverbot eingerichtet“, erinnert sich Meinolf Ziebarth, Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC). Er begrüßt die Überlegungen zur Abschaffung des Radfahrverbotes. Noch in der Amtszeit von Stadtdirektor Werner Hesse sei der Radverkehr ab 1992 in der Fußgängerzone eingeschränkt worden.

Grundsätzlich ist das Radfahren in Fußgängerzonen verboten. In den meisten Städten der Region dürfen Radfahrer nur vormittags und dann wieder ab 18 Uhr die Fußgängerzonen befahren. Das gilt auch für die „Radfahrerstadt“ Göttingen. In Holzminden wurde bereits 2016 versuchsweise die Fußgängerzone bis auf wenige Ausnahmen für Radfahrer freigegeben. 2018 erfolgte dort dann die endgültige Abschaffung des Radfahrverbotes. (Niko Mönkemeyer)