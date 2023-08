Bauern im Landkreis Northeim setzen weiter auf Anbau von Mais zur Energiegewinnung

+ © Julian Stratenschulte/dpa Im Vergleich zu Photovoltaik und Windkraft lässt sich mit Mais weitaus weniger erneuerbare Energie nutzen. Unser Foto entstand bei der Ernte mit einem Häcksler. © Julian Stratenschulte/dpa

Für Landwirte im Kreis Northeim bleibt der Anbau von Mais zur Energiegewinnung wichtig.

Northeim – Durch den Anbau von Mais zur Produktion von Biogas kann pro Hektar deutlich weniger Energie erzeugt werden als durch Freiflächen-Photovoltaik- oder Windenergieanlagen. Laut Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) ist die Stromerzeugung mit Biogas im Vergleich zu Flächenphotovoltaik und Windenergie ineffizient. Auf der Homepage des Bundesinformationszentrums Landwirtschaft wird die Energieausbeute für die Biogasverstromung mit 23 000 Kilowattstunden pro Hektar und Jahr angegeben. Bei der Photovoltaik und bei Windenergie liegen diese Werte bei 700 000 beziehungsweise 18 Millionen Kilowattstunden.

Trotzdem hat die Energieerzeugung in Biogasanlagen durchaus als zusätzliches Standbein für landwirtschaftliche Betriebe ihre Berechtigung. Das sagt Claus Hartmann, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Northeim-Osterode.

„Natürlich konkurriert der Anbau von Energiepflanzen wie Mais mit der Nahrungsmittelerzeugung auf der landwirtschaftlichen Fläche“, räumt Hartmann ein. In diesem Kontext gelte es jedoch, zwei Aspekte zu berücksichtigen. Zum Einen könne die Effizienz von Biogasanlagen durch den Einsatz sogenannter Kofermente wie Gülle und Mist deutlich gesteigert werden. Zum Anderen sei es nicht nur gute fachliche Praxis in der Landwirtschaft, sondern auch eine rechtliche und politische Vorgabe, auf jeder einzelnen Ackerfläche eine Fruchtfolge zu etablieren.

„Dabei spielt der Maisanbau in Südniedersachsen eine große Rolle“, betont Hartmann. Aktuell würden im Landkreis Northeim etwa elf Prozent der landwirtschaftlichen Flächen für den Maisanbau genutzt. In diesem Umfang sei das eine sinnvolle Erweiterung und Auflockerung der Fruchtfolge. Speziell im Landkreis Northeim habe man in den vergangenen 30 Jahren den starken Rückgang des Zuckerrübenanbaus zumindest teilweise kompensieren können.

Für die Erzeugung von Energie aus Mais spricht aus Sicht von Hartmann, dass diese kontinuierlich zur Verfügung stehe und die Speicherung des erzeugten Methans eine gute Ergänzung zur Sonnen- und Windenergie darstelle. Alternativ bestehe auch die Möglichkeit, gereinigtes Methan in das Erdgasnetz einzuspeisen und so Erdgasimporte zu reduzieren.

Darüber hinaus seien Biogasanlagen besser für eine dezentrale Energieversorgung geeignet, so Hartmann. „Ein weiterer Vorteil ist, dass durch das anfallende Substrat der Landwirtschaft ein wertvoller und umweltverträglicher Dünger zur Verfügung steht.“ (Niko Mönkemeyer)