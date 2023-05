Bauern starten im Landkreis Northeim gut ins Jahr

Von: Niko Mönkemeyer

Für die Bestellung der Felder waren die Wetterbedingungen in diesem Frühjahr optimal. Unser Foto entstand beim Kartoffelpflanzen auf einem Acker bei Wiebrechtshausen. © Mönkemeyer, Niko

Das aktuelle Wetter ist ideal für den Anbau von Feldfrüchten.

Northeim – „Mai kühl und nass fühlt dem Bauern Scheun’ und Fass“, heißt es in einer bekannten Bauernregel. Nach Einschätzung von Manuel Bartens, Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes Landvolk Northeim-Osterode wird sich die in diesem Jahr voraussichtlich bewahrheiten. Bislang habe er von Landwirten im Landkreis Northeim hinsichtlich der jetzt anstehenden Arbeiten auf den Äckern nur positive Rückmeldungen bekommen, sagt er auf HNA-Anfrage.

„Es sieht ganz danach aus, als hätten wir in diesem Jahr endlich mal wieder ein ganz normales Frühjahr, denn die aktuellen Temperaturen und Niederschlagsmengen sind so, wie sie im Mai eigentlich üblich sind“, so Bartens. „Unsere Mitglieder sind froh darüber, dass es nicht wie in den vergangenen Jahren schon Ende April ziemlich hohe Temperaturen gegeben hat.“

Insbesondere mit der Entwicklung des Rapses auf ihren Feldern sind die Bauern der Region aktuell laut Bartens zum größten Teil zufrieden. Auch wenn es bis zur Ernte im Juli noch ein paar Wochen dauere und die Bauern bis dahin weiter auf günstige Wetterbedingungen angewiesen seien, sei das vor dem Hintergrund der Probleme mit dem Rapsanbau in den besonders trockenen Jahren sehr erfreulich.

Vor vier Jahren gab es im Landkreis Northeim sogar befürchtungen, dass sich der Rapsanbau in der hiesigen Region überhaupt nicht mehr lohnen könnte und schon bald im Frühjahr immer seltener gelb blühende Felder im Landkreis Northeim zu bewundern wären (HNA berichtete).

Die günstigen Bedingungen in diesem Frühjahr sind aus Sicht der Bauern aber keinesfalls als Trendwende zu bewerten, denn nach wie vor gebe es Anzeichen dafür, dass die Trockenheit weiterhin für den Anbau von Feldfrüchten eine große Herausforderung sein wird. (Niko Mönkemeyer)