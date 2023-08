Umgestürzter Baum demoliert Dach - Eigentümer in Northeim geht bislang leer aus bei Entschädigung

Von: Axel Gödecke

Das Dach des Hauses In der Fluth 11 in Northeim ist durch den beim Sturm vom 24. Juli umgestürzten Baum erheblich beschädigt. Hauseigentümer Thomas Albrecht zeigt auf den Schaden. © Gödecke, Axel

Eine von einer Sturmböe umgeknickte städtische Birke war in Northeim auf ein Hausdach gekracht. Jetzt gibt es Streit, wer den Schaden zahlt.

Northeim – Mit mehreren Schadensfällen, verursacht durch umgestürzte Bäume während zweier Unwetter Ende Juni und Juli, hat sich derzeit die Stadt Northeim auseinanderzusetzen. Im Juni war eine Linde auf ein Auto gestürzt und hatte die Fahrerin schwer verletzt (HNA berichtete). Am 24. Juli zog ein Gewitter mit schweren Sturmböen über die Stadt. Für eine 20 Meter hohe Birke neben dem Haus von Thomas Albrecht, In der Fluth 11, war das zu viel. Sie knickte um und knallte auf Albrechts Hausdach.

Auf eine Entschädigung durch den Eigentümer des Baumes, die Stadt, wartet der Hauseigentümer allerdings bislang vergeblich. Allein den Schaden am Dach beziffert Albrecht auf 3000 Euro, denn Ziegel. Windfedern an der Giebelseite und die Dachrinne müssen neu werden. Hinzu kommen kleinere Schäden an einem Gartenpavillon und einem Pool.

In einem Schreiben hat ihm die Stadtverwaltung geantwortet, dass der Schaden auf höhere Gewalt zurückzuführen und der Baum zuvor in einem guten, vitalen Zustand gewesen sei. Es werde nichts bezahlt.

Fäule im Baumstumpf noch sichtbar. Das Überbleibsel der Birke, die die Stadt Northeim hat beseitigen lassen. © Gödecke, Axel

Den vitalen Zustand bezweifelt Albrecht und zeigt auf den übrig gebliebenen Baumstumpf, nachdem die Stadt den Baum mit einem Kran und dessen Reste im Unterholz mit Motorsägeneinsatz hat beseitigen lassen. Der Stumpf zeige, dass der Stamm morsch war und deswegen dem Sturm nicht standhalten konnte. Dies habe ihm auch ein Förster bestätigt.

Albrecht selbst sagt, dass er die Stadtverwaltung schon vor dem Sturm mehrfach darauf aufmerksam gemacht habe, dass mit den Bäumen auf dem städtischen Streifen zwischen seinem Grundstück und dem Bleichewall etwas nicht stimmen könne, viele Schlingpflanzen seien am Stamm gewachsen. Angst hat Albrecht, dass zwei weitere hohe Bäume ebenfalls umstürzen und auf sein Gebäudeensemble fallen könnten.

Der Eigentümer bezweifelt, dass die Bäume auf dem durch starken Unterholzbewuchs schlecht zugänglichen Geländestreifen regelmäßig aus der Nähe kontrolliert worden sind. Albrecht: „An die Stämme kommt man ohne Weiteres gar nicht heran.“ Der 62-Jährige fühlt sich ungerecht behandelt und hat Widerspruch eingelegt gegen den Bescheid der Stadt, dass die städtische Versicherung nicht zahlt. Notfalls will er klagen.

Stadt prüft doch noch einmal

Für Hausbesitzer Thomas Albrecht gibt es nun vielleicht doch noch Hoffnung, die Schäden, die die umgestürzte städtische Buche auf seinem Grundstück angerichtet hat, ersetzt zu bekommen. Auf Nachfrage der HNA hat die Stadt Northeim nämlich nun mitgeteilt, dass sie den Sachverhalt aktuell noch einmal „intensiv“ überprüfe.

Zudem solle eine Begutachtung der weiteren Bäume auf diesem städtischen Geländestreifen zwischen Bleichewall und den Grundstücken In der Fluth erfolgen.

Und was für Albrecht noch wichtiger ist: „Über eine mögliche Kostenerstattung führt die Stadt Northeim nach eigenen Angaben nun doch derzeit Gespräche mit dem Kommunalen Schadensausgleich“. Der Kommunale Schadensausgleich ist die Haftpflichtversicherung, auf die Städte, Gemeinden bei Schadensfällen zurückgreifen können. (Axel Gödecke)