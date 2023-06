Serie: Bei acht Autos ist mutwillig der Lack zerkratzt worden

Von: Olaf Weiss, Axel Gödecke

Northeim – Eine Serie von Fahrzeugbeschädigungen beschäftigt die Polizei in Northeim.

Nachdem am Mittwoch bereits an vier Autos der Lack mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt worden ist (Gesamtschaden 11 000 Euro), hat es nach Mitteilung der Polizei am Donnerstag vier weitere Fälle gegeben. Wiederum sei der Lack zerkratzt worden. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei dieses Mal mit 4000 Euro.

Am Mittwoch sind zwischen 6 und 15.45 Uhr an vier geparkten Autos zerkratzt worden. Abgestellt waren die Fahrzeuge laut Polizei auf dem Bahnhofsvorplatz an der Güterbahnhofstraße (2), an der Akazienstraße und an der Matthias-Grünewald-Straße.

Polizeiangaben zufolge wurde der Lack der Autos mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Es entstanden Einzelschäden zwischen 500 und 7000 Euro. Beschädigt wurden ein Porsche, ein Suzuki, ein Opel und ein Hyundai.

Ein Fall ereignete sich zwischen Mittwochabend, 21 Uhr, bis Donnerstagnachmittag, 16.30 Uhr, an der Lagen Lage. Die übrigen Beschädigungen ereigneten sich am Donnerstag, an der Asternstraße: eine vormittags zwischen 8 und 11.30 Uhr, die beiden übrigen zwischen 12 und 15 Uhr, beziehungsweise 15.30 Uhr. Zerkratzt wurde der Lack an zwei Audis, einem VW sowie einem Ford.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 055 51/70 05 0 zu melden. (goe, ows)