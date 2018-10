In Köln muss für den Northeimer HC ein Sieg her

Gut in Form und kaum zu halten: Efthymios Iliopoulos (am Ball) erzielte zuletzt beim 35:30 über den TuS Volmetal um Sebastian Rinus (li.) Philipp Dommermuth und Frederik Kowalski zehn Tore. Am Samstag gastiert der Northeimer HC beim Longericher SC.

Northeim. Klare Aufgabe für die Drittliga-Handballer des Northeimer HC: Beim Auswärtsspiel am Samstag (18 Uhr) beim Longericher SC sollen zwei Punkte her.

„Jetzt geht es gegen schlagbare Mannschaften“, betont Trainer Carsten Barnkothe vor der Partie beim Kölner Stadtteilklub. Dabei hat der Coach das schwere Auswärtsspiel Ende Oktober beim Tabellenzweiten Leichlinger TV bereits im Hinterkopf. Denn vorher soll das Punktekonto mit Siegen gegen Longerich und Langenfeld noch gefüllt werden.

Auch ohne den länger verletzten Tim Gerstmann ist der NHC nach der langen Fahrt in den Kölner Stadtteil Chorweiler leichter Favorit im Mittelfeld-Duell Elfter gegen Siebter. Efthymios „Carlos“ Iliopoulos hat seine Bänderverletzung überwunden und beim 35:30-Sieg gegen Volmetal mit zehn Toren seine Qualität gezeigt. „Aber nicht nur Carlos, auch Philipp Hempel hat sich sehr gut eingefügt“, betont Barnkothe, der auch dem Rosdorfer Finnian Lutze immer mehr Spielanteile gibt.

Nach seinem Kurzeinsatz gegen Volmetal dürfte auch Neuzugang Malte Wodarz bei Standardsituationen verstärkt eingreifen. Der Abiturient aus Winsen/Uslar ist dank seines Gardemaßes von fast zwei Metern als Shooter im linken Rückraum vorgesehen und soll langsam an die dritte Liga herangeführt werden. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Kreisläufer Paul Hoppe, der an einer Kapselverletzung der rechten Hand laboriert und zudem die Trainingseinheiten in dieser Woche wegen einer Krankheit verpasste. Hoppe wird ebenso wie Gerstmann mitreisen und sein Team beim Tabellen-Elften unterstützen. Auch ein Einsatz ist nicht gänzlich ausgeschlossen – ein weiteres Zeichen dafür, wie sehr der Mannschaftsgedanke beim NHC verankert ist.

Guter Start der Kölner

Mit zwei Siegen startete die Kölner aus dem rechtsrheinischen Stadtteil Longerich in die Saison, bevor die Serie gegen Leichlingen und Schalksmühle riss. Zwei weitere knappe Niederlagen gegen Gummersbach und Krefeld haben den LSC in das untere Tabellendrittel gespült. Mit einem Sieg gegen Northeim will Trainer Andreas Klisch nun wieder den Anschluss ans Mittelfeld herstellen.

Dabei muss der LSC-Coach aber auf den belgischen Nationalspieler Gartjan Bangaerts verzichten. Der Linksaußen hat den Verein Anfang Oktober kurzfristig verlassen und wird durch den erfahrenen Lukas Schlösser ersetzt, der damit wieder mit seinem sehr torgefährlichen Bruder Simon in einem Team spielt. „Longerich spielt schnell und hat eine sehr gute 6:0-Abwehr. Trotz der langen Anfahrt werden wir topfit sein und das Tempo mitgehen“, sagt Barnkothe voller Selbstvertrauen. (zaj)