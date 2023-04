Northeimer Bergbad öffnet am Montag

Preise für Zehner- und Saisonkarten gestiegen

+ © Hubert Jelinek Nagelneu: Die alte Tribüne im Bergbad Northeim wurde abgerissen und neu aufgebaut. Es gibt weniger „Stufen“, mehr Platz zum Liegen und Sonnenschirme sowie eine große Holzterrasse. © Hubert Jelinek

Das Northeimer Bergbad öffnet am Maifeiertag, 1. Mai, seine Pforten. Die Preise für Zehner- und Saisonkarten sind für beide Bäder gestiegen.

Northeim – Auch wenn es beim Blick aus dem Fenster angesichts der doch noch kühlen Temperaturen nicht so aussehen mag: Schon am Montag, 1. Mai, öffnet das Bergbad seine Pforten für Besucher. Das Freibad Sudheim folgt dann voraussichtlich am 18. Mai.

In beiden Freibädern standen in den vergangenen Wochen Bauarbeiten an. So wurde im Bergbad die sogenannte Tribüne abgerissen und neu aufgebaut, sagt Patrick John, Leiter Bäder bei der Northeimer Sport und Freizeit GmbH (NomSF), auf HNA-Anfrage. Die Besucher können es sich künftig auf größeren Liegeflächen bequem machen, außerdem wurden Sonnenschirme aufgestellt und vor der Tribüne eine große Holzterrasse gebaut.

Außerdem wurden die Eintrittspreise laut John „angeglichen“, also erhöht. So zahlt man beispielsweise für die Saisonkarte in Sudheim 18 Euro mehr als 2022, im Bergbad 16 Euro mehr. Allerdings könnten Inhaber einer Zehner- oder Saisonkarte diese auch im jeweils anderen Freibad nutzen, so John weiter.

Das Bergbad ist täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene 3 Euro, die Zehnerkarte kostet 28 Euro, die Saisonkarte 80 Euro. Ermäßigt kostet der Eintritt 2 Euro, die Zehnerkarte kostet 18 Euro und die Saisonkarte 45 Euro. Anspruch auf den ermäßigten Eintrittspreis haben laut Pressemitteilung der NomSF ausschließlich Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 17 Jahre.

Auch das Feierabendticket, das ab 17 Uhr gilt, wird wieder angeboten: Erwachsene zahlen 2 Euro, die Zehnerkarte kostet 18 Euro. Kinder bis zur Vollendung des vierten Lebensjahres in Begleitung Erwachsener sowie eine erforderliche Begleitperson von Schwerbehinderten haben im Bergbad Northeim freien Eintritt.

Das Freibad Sudheim öffnet voraussichtlich am 18. Mai und ist von Montag bis Samstag von 7 bis 9 Uhr sowie von Montag bis Sonntag von 14 bis 19 Uhr geöffnet, während der Sommerferien von 11 bis 19 Uhr. Die Eintrittspreise: Erwachsene zahlen für die Einzelkarte 3 Euro, die Zehnerkarte kostet 28 und die Saisonkarte 80 Euro. Kinder und Jugendliche von 5 bis 17 Jahren zahlen 2 Euro, für die Zehnerkarte 18 und für die Saisonkarte 45 Euro.

Auch hier gilt: Kinder bis einschließlich 4 Jahre haben in Begleitung Erwachsener freien Eintritt, genauso wie Begleitpersonen von Schwerbehinderten. Das Ende der Saison ist für den 17. September geplant. (kat)