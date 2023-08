Seit 24 Jahren beste Freundinnen dank der Kelly Family

Haben sich vor 24 Jahren beim Konzert der Kelly Family in Northeim kennengelernt und sind seitdem Freundinnen: Sandra Kranert (links) und Ivonne Geilfuß waren natürlich am Samstag bei Johannes Oerding auf der Waldbühne dabei. © Christian Vogelbein

Als Johannes Oerding am vergangenen Samstag auf der Northeimer Waldbühne sang, sprach er in vielen seinen Liedern von Liebe und von Freundschaft. Fast drei Stunden tat er das, zusammen mit rund 8000 Fans.

Northeim – Wirklich fühlen und erleben können das Sandra Kranert aus Northeim und Ivonne Geilfuß aus Eschwege. Beide waren am Wochenende beim Konzert auf der Waldbühne und damit an dem Ort, an dem vor fast genau 24 Jahren ihre Freundschaft begonnen hat – beim Konzert der Kelly Family.

Das war am 20. Mai 1999. „Wir haben uns beim Warten kennengelernt“, erinnert sich Sandra Kranert. Sie war damals 15 Jahre alt und wurde von ihrer Mutter zum Konzert gebracht. Ivonne traf sie vor der Waldbühne, als die 16-Jährige eine Nacht mir ihrer Mutter im Auto gecampt hatte. Natürlich mit dem Ziel, in der ersten Reihe zu stehen.

„Wir haben uns sofort verstanden“, sagt Kranert. Und weil es damals noch keine Mobiltelefone für alle gab, entstand halt eine schöne Brieffreundschaft. In den folgenden Jahren verabredeten sich die Freundinnen für Hunderte Konzerte: In den ersten Jahren vor allem die der Kelly-Family, später vor allem für Konzerte von Johannes Oerding. In den Jugendjahren wurden sie noch von den Eltern gefahren. „Mit dem Führerschein wurden wir dann auch flexibler“, so Kranert.

Im Laufe der Jahre entwickelte sich eine richtig enge Freundschaft. „Heute ist das die beste Freundschaft, die wir uns vorstellen können“, sagt Kranert.

Auch privat verbrachten die Frauen immer mehr Zeit miteinander. Sei es die Geburt der eigenen Kinder oder nur der Kaffee am Nachmittag. „Mit dem Führerschein war Eschwege auch nicht mehr so weit weg.“ Doch was die beiden Frauen im Kern verbindet, ist die Musik. Oder genauer: die Livemusik. „Es gibt nichts Besseres als Livemusik“, sagt Kranert. „Live ist nicht CD, da kann auch mal was schiefgehen.“

Und oftmals sei die Anreise zu den Konzerten schon ein ganz eigenes Abenteuer, aber vor allem sei das immer eine große Vorfreude: „Man trifft auf die unterschiedlichsten Menschen. Jung, alt, dick, dünn. Egal welche Hautfarbe. Wir sind da, weil wir die Musik und die Show so lieben“, schwärmt Sandra Kranert

So auch am vergangenen Wochenende in Northeim. Johannes Oerding hat es für die beiden mittlerweile auf Platz eins geschafft. „Dafür haben wir auch schon Konzerte von Michael Patrick Kelly sausen lassen“, gibt die Northeimerin zu.

Vor allem die gefühlvollen Texte von Johannes Oerding berühren die beiden Frauen. „Das, was er singt, das nehme ich ihm ab“, sagt Kranert. „Wir fühlen bei seinen Texten oft dasselbe, und das hat uns durch so manche schwere Zeit geholfen.“

Über die Zeit sei die Freundschaft über die Treffen bei den Konzerten hinaus immer weiter gewachsen. „Wir sind auch im normalen Leben immer füreinander da. Irgendwann wussten wir, dass wir beste Freundinnen sind“, sagt die Northeimerin.

Im Vergleich zu vielen anderen Musikern sei Johannes Oerding ein sehr nahbarer Künstler, der den Kontakt zu seinen Fans suche. „Die Konzerte schaffen Erinnerungen, die uns für den Alltag bleiben“, schwärmt sie. Und es sind schon weitere gemeinsame Konzertbesuche geplant. „Natürlich Johannes Oerding, wenn er nächstes Jahr wiederkommt.“ Und wenn sie sich jemanden wünschen könnte, der nach Northeim auf die Waldbühne kommt? „Michael Patrick Kelly natürlich. Und Rammstein, das wäre eine Mega-Show.“ (ycv)