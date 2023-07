THW-Helfer aus Northeim nach zwei Jahren im Ahrtal: Besuch zwischen Wut und Zuversicht

Von: Kathrin Plikat

Besuchte jetzt noch einmal das Einsatzgebiet des Northeimer THW im Ahrtal: Sven Horenburg. © THW Northeim/Michael Aue/nh

Northeimer THW-Helfer kehrt nach zwei Jahren zurück ins Ahrtal, wo es vor zwei Jahren zu einer Flutkatastrophe gekommen war.

Northeim – Es geschah in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021: Stundenlanger, sintflutartiger Starkregen überflutete Teile von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Besonders stark betroffen war das Ahrtal. Dörfer wurden zerstört, über 130 Menschen starben, Tausende stehen noch heute vor den Trümmern ihrer Existenz.

Schon kurz nach der Katastrophe eilen unzählige Freiwillige und Mitglieder verschiedener Hilfsorganisationen in die betroffenen Gebiete. Einer von ihnen ist Sven Horenburg vom Technischen Hilfswerk (THW) in Northeim. Zusammen mit mehr als 20 weiteren THW-Aktiven war der heute 55-Jährige im Ahrtal im Großeinsatz.

Zwei Jahre später kehrte der Northeimer jetzt gemeinsam mit seiner Frau Iris an den Einsatzort zurück, um Erinnerungen aufzuarbeiten und einen Eindruck von der Entwicklung zu bekommen. „Manche Bilder kriegt man nicht mehr aus dem Kopf“, sagt der erfahrene Retter, der seit 1978 als Freiwilliger in der Feuerwehr Denkershausen und seit 1990 Aktiver im Northeimer THW schon viel erlebt hat.

Dort, wo sich vor zwei Jahren haushoch Trümmer türmten, ist jetzt wieder Natur, erzählt Horenburg. Straßen sind erneuert, Wohnhäuser aufgebaut. „Die hatten Glück, weil sie eine entsprechende Versicherung hatten“, erfährt Horenburg im Ahrtal. Andere, die auf öffentliche Hilfsgelder vertrauten, warten bis heute.

Provisorische Unterkunft haben diese in einer sogenannten Tiny-House-Siedlung gefunden, dort, wo einmal das öffentliche Schwimmbad war und wo die Northeimer THW-Räumgruppe unter Leitung von Mira Bertram vor zwei Jahren Quartier bezogen hatte. Von dort aus befreiten die Northeimer Ufer, Gebäude und Zufahrtswege von Trümmern, bargen Autos und sicherten einsturzgefährdete Gebäude.

„Vieles davon ist jetzt verschwunden, vieles neu. Aber gleich daneben sind noch die zerstörten Hotels, Häuser, Brücken. Da sieht da noch so aus wie vor zwei Jahren“, berichtet Horenburg. Vor allem würden bürokratische Querelen den Fluss der so dringend benötigten Fördergelder blockieren, erfährt der Northeimer vor Ort. „Ich habe die Hilflosigkeit der betroffenen Anwohner, die alles verloren haben, gespürt.“

Auch in der Infrastruktur fehle es an vielem: „Die Straßen sind zum Teil noch eine Katastrophe“. Viele Bücken sind immer noch zerstört. Und es gibt noch mehrere Behelfsbrücken, die andere THW-Verbände vor zwei Jahren errichtet haben, so Horenburg. Hilflosigkeit, Wut und Zuversicht haben er und seine Frau auf ihrer Tour ins Ahrtal erfahren. Aber auch viel Dankbarkeit. Als Sven Horenburg das historische und inzwischen wieder aufgebaute Backhaus in Walporzheim fotografiert, das er und seine Kameraden vor zwei Jahren vor dem Einsturz bewahrt hatten, trifft er zufällig einen älteren Anwohner. Der erkennt ihn sofort wieder: „Das waren Sie doch damals vom THW, die hier geholfen haben. Danke, danke!“

Das Northeimer THW unter Leitung von Ortsbeauftragtem Oliver-Björn Dell und Zugführer Marcel Böker leistete vor zwei Jahren beim Einsatz in den Flutgebieten rund 3500 Einsatzstunden überwiegend in den Bereichen der Räumung und Einsatzstellensicherung. Die Northeimer waren dort vom 19. Juli bis Anfang Oktober mit wenigen Unterbrechungen und unterschiedlichen Crews vor Ort. Unter ihnen Sven Horenburg, der knapp zwei Wochen lang als Kraftfahrer im Einsatz war. (kat)

Zahlreiche Kräfte des Technischen Hilfswerks auch aus Northeim waren im Sommer 2021 neben vielen anderen Helfern in den Katastrophengebieten im Einsatz, wie hier in Bad Neuenahr. © THW/Max Mölner