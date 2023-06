Stadtmarketingverein will Besucher in der Northeimer Innenstadt zählen

Von: Olaf Weiss

Der sogenannte Kleine Markt in Northeim: Wann sich wo wie viele Menschen in der Innenstadt aufhalten, will der Stadtmarketingverein ermitteln lassen. © Olaf Weiss

Wer hält sich wo, wie lange in der Northeimer Innenstadt auf? Mit einer sogenannten Frequenzanalyse will der Stadtmarketingverein unter anderem dieser Frage nachgehen und damit eine Grundlage für Maßnahmen zur Belebung des Stadtzentrums legen.

Northeim – Die Analyse soll aus dem Verfügungsfond des Sanierungsbeirats gefördert werden. Das hat der Beirat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Nach den Worten der Vorsitzenden des Stadtmarketingvereins, Doris Ohlmer, sollen die Daten anhand von Mobilfunkdaten erhoben werden. Ein österreichisches Unternehmen, die Invenium Data Insights GmbH aus Graz, biete an, mithilfe der im Bereich der Innenstadt eingelockte Handys zu ermitteln, wie viele Menschen die Innenstadt besuchen und wo sie sich wie lange aufhalten. Dabei will es nach Ohlmers Worten auch liefern, woher die Personen kommen, die in der Innenstadt unterwegs sind, zu welcher Altersgruppe und welchem Geschlecht sie angehören. Trotzdem sei die Analyse anonymisiert.

Doris Ohlmer, Vorsitzende des Stadtmarketingvereins © Axel Gödecke

Für ein Wochenende im vergangenen Herbst hat Invenium eine solche Analyse bereits vorgelegt. Als der City-Rummel mit verkaufsoffenem Sonntag stattfand, haben beispielsweise am Sonntag 6820 Menschen die Northeimer Innenstadt besucht. Die meisten hielten sich gegen 16 Uhr dort auf. Die größte Gruppe waren die 40- bis 49-Jährigen. Ein Viertel der Innenstadtbesucher gehörte nach den Ergebnissen der Analyse, die Ohlmer in der Sitzung des Sanierungsbeirats beispielhaft präsentierte, dieser Altersgruppe an.

Eine Datenerhebung über einen Zeitraum von sechs Monaten soll 5000 Euro kosten, eine einjährige Erhebung 8000 Euro. In der Beiratssitzung blieb offen, wann und über welchen Zeitraum die Frequenzanalyse stattfinden soll. Der Sanierungsbeirat stimmte der Förderung einer halbjährigen Datenerhebung zu. Sollte ein weiterer Sponsor gefunden werden, wäre ein längerer Zeitraum möglich. Dieses Projekt ist das erste, das aus dem Verfügungsfond gefördert wird, so Andreas Krause-Hedenus, der in der Stadtverwaltung für die Stadtsanierung zuständig ist. (Olaf Weiss)

Fördertopf des Sanierungsbeirats Der Sanierungsbeirat verfügt seit drei Jahren über den Verfügungsfonds. Wenn jemand, wie jetzt der Stadtmarketingverein dort Geld einzahlt, kommt von der Stadt die gleiche Summe dazu. Einzahlungen sind zweckgebunden möglich, können aber auch als Sponsoring ungebunden erfolgen. Von Untersuchungen, Festivals bis hin zu Baumaßnahmen, die mit Städtebauförderungsmitteln nicht unterstützt werden dürfen, können laut Krause-Hedenus gefördert werden. (ows)