Erste Bilanz des Landkreises Northeim: Alice hat 2000-mal geblitzt

Knapp 2000 Autofahrer, die zu schnell waren, sind bisher von der neuen semistationären Messanlage des Landkreises Northeim, Alice, erwischt worden.

Die auf einem Autoanhänger montierte Anlage ist seit fünf Wochen in Betrieb. Wie der Landkreis auf HNA-Anfrage mitteilte, ist Alice (der Name steht für Autonomous Lidar Concept for Enforcement) bisher an elf Standorten eingesetzt worden. Dabei stand sie an jedem Platz jeweils drei bis vier Tage.

Angaben, wie viele der geblitzten Verkehrsteilnehmer nur wenig zu schnell waren und nur mit Verwarngeld davon kamen und wie viele ein Bußgeld zahlen müssen, konnte die Kreisverwaltung gestern nicht machen.

Bei den Standorten hat die Kreisverwaltung bereits einige Stellen berücksichtigt, die von Anwohnern für Geschwindigkeitsmessungen vorgeschlagen worden waren.

„Insgesamt liegen dem Landkreis momentan circa 60 Anregungen vor und diese werden mit Alice und auch mit den vorhandenen mobilen Messgeräten abgearbeitet“, sagte Landkreis-Pressesprecherin Claudia Hiller. Wer Vorschläge für Messstellen machen will, kann diese an folgende E-Mail-Adresse schicken: blitzer@landkreis-northeim.de.

Leasingrate beträgt 7000 Euro

Alice ist ein vollständig gekapselter Anhänger, der mit Akkus ausgestattet ist, die es erlauben, dass der Blitzer mehrere Tagen funktioniert, ohne wieder aufgeladen zu werden. Solche semistationären Anlagen waren in den Jahren 2017 und 2018 bereits im Kreisgebiet im Einsatz. Nun hat der Landkreis eine solche Anlage für fünf Jahre geleast. Die monatliche Leasingrate beträgt rund 7000 Euro.

Im Vergleich zum Kauf hat sich der Landkreis laut Hiller für Leasing entschieden, weil innerhalb der Leasingdauer sämtliche anfallenden Kosten für Reparaturen, Wartungen und Eichungen vom Leasingpartner, der Firma Vetro GmbH, getragen werden.

Sollte Alice ausfallen, muss innerhalb von 48 Stunden ein Ersatzgerät gestellt werden. Bei einem Kauf läge das volle Risiko für einen Technikausfall beim Landkreis.

Im vergangenen Jahr hat der Landkreis von Temposündern 2,2 Millionen Euro Verwarn- und Bußgeld kassiert.