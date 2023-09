Bundesstraße 3 zwischen Edesheim und Hohnstedt bis Jahresende dicht

Von: Kathrin Plikat

Ab hier geht ab 18. September auf der Bundesstraße3 nichts mehr: Bis inklusive Ortsdurchfahrt Hohnstedt wird die Fahrbahn ab Edesheim erneuert, eine Vollsperrung ist die Folge. © Hubert Jelinek

Bis zum Jahresende kommt es demnächst auf der Bundesstraße 3 zwischen Northeim und Einbeck zu Behinderungen. Grund sind Bauarbeiten zwischen Edesheim und Hohnstedt sowie an der A 7-Anschlussstele Northeim-Nord.

Northeim – Für ein paar Wochen war es in und rund um Northeim halbwegs ruhig in Sachen Bauarbeiten, Sperrungen und Umleitungen. Doch bald ist die Ruhe wieder vorbei: Am Montag, 18. September, starten die Bauarbeiten auf der Bundesstraße 3 zwischen Edesheim und Hohnstedt.

Die dafür notwendige Vollsperrung der B 3 soll bis zum Jahresende andauern, hat die zuständige Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr auf HNA-Anfrage mitgeteilt.

Gebaut wird ab Edesheim bis Hohnstedt, wobei die Hohnstedter Ortsdurchfahrt auf ihrer kompletten Länge ebenfalls erneuert wird. Laut Landesbehörde werden dort neben der Deckschicht der Fahrbahnen auch marode Gossen erneuert. Die Stadt Northeim erneuert zudem einige Gehwege, der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt ersetzt die Gullydeckel, im nördlichen Bereich der Ortsdurchfahrt wird eine Kanalleitung erneuert. Das Bundesstraßen-Teilstück von Hohnstedt bis Edesheim erhält ebenfalls neue Fahrbahnen, so Pressesprecher Henrik Hoppmann weiter.

Durch die Vollsperrung sind natürlich wieder Umleitungen notwendig: Wer nach Hohnstedt oder Einbeck möchte, fährt ab Northeim von der B 3 nach Hollenstedt und von dort weiter durch Stöckheim, Drüber und Sülbeck bis nach Salzderhelden. Dieselbe Umleitungsstrecke gilt für die entgegengesetzte Richtung, so Hoppmann weiter. Bis nach Edesheim und zur A 7-Anschlussstelle Richtung Hannover gelte „freie Fahrt“. Die „normalen“ Verbindungen des Öffentlichen Personennahverkehrs mit Schul- und Linienbussen bleiben erhalten, auch die Erreichbarkeit für Rettungsorganisationen und Polizei werde sichergestellt, betont die Landesbaubehörde.

Die durch die Bauarbeiten betroffenen Anwohner erhalten von der Baufirma Informationen über mögliche Beeinträchtigungen, heißt es weiter. Infos gebe es auch am Montag, 11. September, im Rahmen einer Ortsratssitzung in Hohnstedt. Dort werde die Baufirma vor Ort sein.

Die Autobahn 7-Anschlussstelle Northeim-Nord wird für den Endausbau in Richtung Kassel ab 18. September ebenfalls bis zum Jahresende voll gesperrt. Laut Autobahnbetreiber Via Niedersachsen wird zudem die B 3 unterhalb der Autobahnbrücke fertiggestellt. Dort wird der Verkehr per Ampelregelung an den Bauarbeiten vorbeigeführt.

Und wer auf der A 7 in Richtung Süden will, nutzt die Anschlussstelle Northeim-West. (kat)