Bleibt Miller&Monroe im Northeimer City Center geschlossen?

Seit nunmehr zwei Wochen ist die Miller&Monroe-Filiale zu. Kunden stehen vor verschlossenen Türen, einen Hinweis zur Zukunft des Geschäftes gibt es nicht.

Das Management des City Centers ließ auf HNA-Nachfrage von einer Mitarbeiterin ausrichten, man werde derzeit keine Stellungnahme zu Miller&Monroe abgeben.

Der Inhaber der Mode-Kette, das niederländische Unternehmen Vidrea Retail B.V. hüllt sich um die Zukunft der Northeimer Filiale in Schweigen. Die Mitarbeiter der deutschen Zentrale in Lehrte (Region Hannover, Niedersachsen) verweisen an die Pressestelle des Unternehmens am Hauptsitz in den Niederlanden.

Antworten bleiben aus

Doch auch hier blieb die Anfrage der HNA bisher unbeantwortet, trotz erneuter Nachfrage, sowohl telefonisch als auch per E-Mail. Im sozialen Netzwerk Facebook war nun in einer Northeimer Gruppe zu lesen, dass die Filiale in Northeim geschlossen wurde. Eine Begründung, warum man diesen Schritt gehen musste, gibt es weiterhin nicht.

Erst im Mai 2018 war die ehemalige Vögele-Filiale nach der Übernahme durch Vidrea Retail neu eröffnet worden.

