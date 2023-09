Brand in Sauna: Fitnessstudio in Sudheim evakuiert

Von: Axel Gödecke

Teilen

(Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Sudheim – Einen Leichtverletzten forderte am Dienstag gegen 19.10 Uhr ein Saunabrand in einem Fitnessstudio in Sudheim, in dessen Verlauf auch das gesamte Studio evakuiert werden musste.

Laut Polizei hatte ein 26-jähriger Northeimer eine bereitgestellte Aufgussmischung genutzt und sie auf den Saunaofen gegossen. Dabei entstand eine Stichflamme, wodurch der Mann leicht verletzt wurde. Nach einer Erstbehandlung wurde er ins Krankenhaus gebracht.

Aus dem Fitnessstudio wurden im Verlauf des sich anschließenden Feuerwehreinsatzes rund 30 Personen vorsorglich evakuiert.

Wie es zur Stichflamme kam, ist nach Polizeiangaben aktuell noch unbekannt. Die Ermittlungen laufen noch.

Mit im Einsatz waren der Rettungsdienst sowie die Feuerwehren Northeim, Sudheim und Bühle. Es entstand laut Polizei ein geschätzter Gesamtschaden von 3000 Euro. (Axel Gödecke)