Grafenhof-Wohnungen in Northeim: Die Mieter müssen raus

Northeim. In den beiden Wohntürmen des City-Centers Grafenhof sollen 47 Wohnungen wegen Brandschutzmängeln geräumt werden.

Das hat der Sprecher der Stadt Northeim, Marcos Pietro, der HNA auf Anfrage angekündigt. Bis Montag, 16. Oktober, haben die Mieter nach seinen Worten Zeit auszuziehen. „Am 17. Oktober räumen wir selbst“, sagte Prieto. Ersatzwohnraum hatte die Stadt schon vor Wochen organisiert, als sie im August erstmals mit der Räumung gedroht hatte.

Die Stadt hatte der Eigentümerin des City-Centers, der Coriander Constructing und Consulting (CCC) eine einwöchige Frist zur Nachbesserung des Brandschutzkonzeptes eingeräumt, das bis Mitte September vorliegen sollte. Am Freitag vergangener Woche musste das überarbeitete Konzept im Rathaus sein. Weil aber nach Prietos Worten schnell klar war, dass die Nachbesserungen nicht ausreichend sind, habe man CCC noch einmal bis Dienstagabend die Möglichkeit gegeben, nachzubessern.

Zwar habe CCC noch einmal kleinere Korrekturen am Konzept vorgenommen, ausreichend sei es aber immer noch nicht, sagte Prieto, der auch Rechtsamtsleiter der Stadt ist. Deshalb habe man nun eine Nutzungsuntersagung für die Wohnungen verfügt. Außerdem seien Schreiben an die Mieter versandt worden, dass sie ihre Wohnungen verlassen müssen.

Knackpunkt ist laut Prieto der fehlende zweite Rettungsweg in den Wohntürmen, beziehungsweise dass die Treppenhäuser nicht den gesetzlichen Anforderungen an ein Sicherheitstreppenhaus entsprechen. In mehreren Gesprächen und Schreiben sei CCC in den vergangenen Monaten auf die Mängel aufmerksam gemacht worden. Außerdem habe die Stadt Hinweise gegeben, wie nachgebessert werden müsste. Doch die mit Ablauf der letzten Frist von CCC vorgelegten Maßnahmen seien „nicht ausreichend beziehungsweise fehlerhaft“.

Die Brandschutzmängel in den beiden aus den 1970er-Jahren stammenden Wohntürmen des Northeimer Grafenhofs sind in der Northeimer Stadtverwaltung seit neun Jahren bekannt und bei CCC die Beseitigung angemahnt worden. Aber erst nachdem der Stadtrat dem vor zwei Wochen zurückgetretenen Bürgermeister Hans-Erich Tannhäuser im November vergangenen Jahres die Zuständigkeit entzogen hatte, kam allmählich Bewegung in die Angelegenheit. Zwischenzeitlich hatte CCC den Bau von Außentreppen an den beiden Wohntürmen geplant. Vorausgegangen war eine Feuerwehrübung, bei der sich herausstellte, dass 44 Wohnungen von Drehleitern nicht erreicht werden können. Außentreppen waren geplant 2014 erteilte die Stadt für die Außentreppen eine Baugenehmigung. Gebaut wurden sie aber nicht. Stattdessen kündigte CCC im Herbst 2015 an, die Treppenhäuser so zu sanieren, dass sie wieder als Sicherheitstreppenhäuser gelten. Das was seitdem geschehen und geplant worden ist, reicht der Stadt aber nicht aus.

Das sagt der Center-Manager

Wir sind überrascht und traurig“, kommentierte Center-Manager Martin Turza die Nutzungsuntersagung für die 47 Wohnungen im Gespräch mit der HNA. „Wir haben alles gemacht, was die Stadt verlangt hat, und noch mehr.“ Alle Forderungen der Stadt seien erfüllt worden.