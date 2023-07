Stadt Northeim: Kein Vorrecht für Autos und Radler auf Breiter Straße Ost

Nach Beschwerde

Fußgänger und Radfahrer können den gesamten Bereich der Breiten Straße Ost nutzen, weil diese als verkehrsberuhigter Bereich (Spielstraße) ausgewiesen ist.

Bei der Breiten Straße Ost in Northeim handelt es sich um einen verkehrsberuhigten Bereich, also um eine Spielstraße. Darauf hat die Northeimer Stadtverwaltung hingewiesen.

Northeim – Hintergrund dafür ist ein Hinweis von Peter Weiler aus Northeim, der sich an der HNA-Lesertelefon-Aktion „Wir sind ganz Ohr für Sie“ beteiligt hat.

Er hatte sich am Lesertelefon als selbst Betroffener darüber beklagt, dass Menschen, die auf einen Rollator angewiesen sind, im Bereich der Breiten Straße Ost nicht genügend Platz auf dem Bürgersteig haben, seitdem dort die Autos wieder fahren dürfen und Parkplätze eingerichtet wurden.

In diesem Bereich gibt es keine Unterscheidung zwischen Bürgersteig, Gehweg oder Fahrbahn, heißt es dazu in der Mitteilung der Stadtverwaltung.

Alle Verkehrsteilnehmer, also Fußgänger, Radfahrer und auch Autofahrer hätten dort aufeinander Rücksicht zu nehmen – in der Regel der jeweils Stärkere gegenüber dem Schwächeren. Peter Weiler könne also die gesamte Verkehrsfläche der Breiten Straße Ost nutzen, betont die Verwaltung auf HNA-Anfrage. (Niko Mönkemyer)