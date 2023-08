Bürgerbusse für Northeim und umliegende Dörfer?

Von: Kathrin Plikat

Andernorts sind Bürgerbusse bereits unterwegs. Unser Symbolbild zeigt Fahrzeuge aus dem Heidekreis. © Privat

Der Northeimer Seniorenrat setzt sich für ein Zusatzangebot zu den öffentlichen Verkehrsmitteln für Menschen aller Altersgruppen, die in den Randgebieten der Kernstadt und in den Northeimer Ortschaften leben, ein.

Northeim – Wird es demnächst Bürgerbusse für die Menschen in der Stadt Northeim und ihren Ortschaften geben? Diese Idee verfolgt der Seniorenrat der Stadt Northeim schon seit 2018, als unter Führung des damaligen Vorsitzenden Dr. Immo Lawaczek das Projekt „Bürger fahren Bürger“ als Herzstück der Mobilitätsinitiative des Seniorenrats entwickelt wurde.

Ein Ziel sei, mit den Bürgerbussen ein Zusatzangebot zu den öffentlichen Verkehrsmitteln für Menschen aller Altersgruppen zu schaffen, die in den Randgebieten der Kernstadt und in den Northeimer Ortschaften leben, die nicht an das Northeimer Stadtbusnetz angeschlossen sind.

Jetzt sind die Ideengeber wieder ein Stück weiter, heißt es in einer Pressemitteilung des Seniorenrats: In der jüngsten Sitzung des Gremiums sei zusammen mit Bürgermeister Simon Hartmann die Gründung eines Bürgerbusvereins in Northeim angestoßen worden, heißt es weiter. So ging es unter anderem um die Frage, wie ein von ehrenamtlichen Mitgliedern getragener Bürgerbusverein auf die Füße gestellt werden und später Kleinbusse „auf die Straße geschickt werden“ könnten.

Seniorenrat-Vorsitzende Ilse Müller berichtete zudem aus einem Gespräch des Vorstands mit Bürgermeister Hartmann, in dem vereinbart worden sei, am 15. November eine öffentliche Informationsveranstaltung zum Thema Bürgerbus und „Bürger fahren Bürger“ für Interessierte aus der Kernstadt und den Ortschaften anzubieten.

Darin solle dann ein Termin für die Gründung des Bürgerbusvereins festgelegt werden, sollten sich genügend Interessenten für eine ehrenamtliche Mitarbeit melden. Bürgermeister Hartmann zeigte sich in der Sitzung des Seniorenrats optimistisch, dass es zur Gründung eines Bürgerbusvereins in Northeim komme und versprach, den Verein finanziell, personell und organisatorisch zu unterstützen, heißt es weiter in der Mitteilung des Seniorenrats.

Einig seien sich Vorsitzende Müller und Bürgermeister Hartmann gewesen, dass ein Bürgerbus-Angebot für die bisher unzureichend an den Öffentlichen Personennahverkehr angeschlossenen Wohngebiete sehr wichtig sei. (Kathrin Plikat)