Bundesstraße 241 für vier Wochen voll gesperrt

Von: Rosemarie Gerhardy

Wegen Bauarbeiten muss die Bundesstraße 241 gesperrt werden (Symbolbild) © Konstantin Mennecke

Die Bundesstraße 241 wird an der Anschlussstelle Northeim West der Autobahn 7 von Montag, 10. Juli, 9 Uhr bis Dienstag, 15. August, 18 Uhr voll gesperrt, das teilte Moringens Bürgermeisterin Heike Müller-Otte im Stadtrat mit.

Northeim – Grund ist der Endausbau an der Anschlussstelle, so Steffen Schütz, Pressesprecher von Via Niedersachsen, die den Autobahnausbau betreiben. Die Umleitung erfolge über die Bundesstraße 3 von Northeim nach Nörten-Hardenberg, dann über B 446 gen Hardegsen und via Lutterhausen über die B 241 nach Moringen.

In Richtung Moringen könne die A7 an der Anschlussstelle Northeim West abgefahren werden. Gesperrt werde sie aber in Richtung Hannover. Da müssten die Verkehrsteilnehmer die Anschlussstelle Nord nutzen, so Schütz. (rom)