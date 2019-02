Initiative startet: Busfahrer in Südniedersachsen bald Mangelware

Damit auch in Zukunft der Busverkehr in Südniedersachsen reibungslos laufen kann, werden dringend neue Fahrer gesucht.

Bundesweit gibt es einen Mangel an Fahrern für den Öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV), insbesondere im Bereich der Busfahrer.

Laut Bundesverband Deutscher Omnibusfahrer fehlen akut 2000 Busfahrer. Eine Situation, die auch auf die Region Südniedersachsen zutrifft.

Noch sei die Situation in der Region stabil, sagt Michael Frömming, Verbandsgeschäftsführer der ZVSN. Die Verkehrswende werde aber nur gelingen, wenn die Linien, die mehr werden sollen, durch die Busunternehmen mit mehr Fahrern bedient werden könnten. Da in absehbarer Zeit viele Fahrer in den Ruhestand wechseln, sei man bestrebt, dieses Thema jetzt in die Landes- und Bundespolitik zu tragen.

Horst Weihrauch, der mit seinem Unternehmen Weihrauch Uhlendorff vom Linienverkehr über Ausflugsfahrten bis hin zu Fernzielreisen das ganze Spektrum im Busverkehr abdeckt, kann den Handlungsbedarf nur bestätigen. Der Fachkräftemangel betreffe die Branche, die früher nicht nur von der Grenzöffnung, sondern auch von Aushilfen im Rentenalter profitiert habe, bundesweit. Gerade Rentner würden es sich überlegen, ob sie eine fünftägige Schulung als Qualifikation für die Führerscheinverlängerung auf sich nehmen. So fehlen weitere Fahrer.

Weihrauch will, um einem möglichen Fahrermangel vorbeugen zu können, prophylaktisch handeln und startet mit Matthias Düring, eine von zwei Fahrschulen im Landkreis, die eine Busführerschein-Ausbildung anbieten, eine Initiative, um für den Beruf als Busfahrer zu werben. Mit dabei ist auch die Arbeitsagentur. „Die Zukunft des Berufsstandes ist sicherlich eine Herausforderung im Bereich Technik“, sagt Düring der HNA. Viele technische Neuerungen seien in den nächsten Jahren im Busverkehr zu erwarten, weshalb der Beruf keineswegs Langeweile verspreche. Gerade im Bereich der Fernzielreisen sei man nicht nur Busfahrer, sondern auch Manager.

Infoveranstaltung am Mittwoch

Das Berufsbild des „Kraftfahrers im Personenverkehr“ soll am Mittwoch, 27. Februar, ab 10 Uhr auf dem Firmengelände der Firma Weihrauch Uhlendorff in Northeim vorgestellt werden. Der Bildungsträger, die Kraftverkehrsschule Düring, informiert über den Ablauf der Ausbildung zum Berufskraftfahrer. Ein Sachbearbeiter der Agentur für Arbeit stellt mögliche Förderungen für die Ausbildung und die dafür vorhandenen Voraussetzungen vor. Interessierte jedes Alters sind eingeladen.