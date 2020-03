Coronavirus: Kein Testzentrum in der Stadt Northeim

Der Container steht schon seit Tagen: Auf dem Mühlenanger in Northeim, in dir ekter Nachbarschaft zu den Stadtwerken, sollte ursprünglich ein Corona-Testzentrum eröffnet werden. Die Pläne wurden nun verworfen. Foto: Kathrin Plikat

In der Stadt Northeim wird nun doch kein Corona-Testzentrum eingerichtet.

Das hat Detlef Haffke, Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) am Freitagnachmittag auf HNA-Anfrage berichtet.

Zwar stünde schon seit längerer Zeit ein Rollcontainer auf dem Mühlenanger in direkter Nachbarschaft zu den Stadtwerken, doch sei die Aufstellung des Containers nur eine vorsorgliche Maßnahme gewesen, so Haffke weiter. Es habe sich nur um eine Notlösung gehandelt, deren Betrieb sich inzwischen aber zerschlagen habe.

Laut Haffke wäre es zu schwierig geworden, an dem Standort auf dem Mühlenanger den logistischen Ablauf eines Testzentrums zu organisieren. „Der Standort war einfach suboptimal“, so der Pressesprecher weiter. Allerdings habe man seitens der Kassenärztlichen Vereinigung auch keine besser geeigneten Räume in der Stadt Northeim gefunden.

Alternativ werde Anfang dieser Woche, spätestens am Dienstag, ein Corona-Testzentrum in der Stadt Einbeck eröffnet. Dort werde eine sogenannte „Drive-in-Testung“ angeboten. Dabei wird ein Mediziner in voller Schutzausrüstung in einem überdachten Bereich bei den zuvor vom Hausarzt angekündigten Patienten, die im Auto sitzen bleiben, den Abstrich vornehmen.

Mit dieser Lösung in Einbeck könne die Kassenärztliche Vereinigung auch mehr Patienten testen als ursprünglich in Northeim vorgesehen.

Bis das Testzentrum in Einbeck in Betrieb geht, gilt darum weiterhin das bewährte Verfahren, dass Patienten aus dem Landkreis Northeim mit einem begründeten Corona-Verdacht in einem der Testzentren in Göttingen vorstellig werden.

Laut Haffke gibt es derzeit 38 Corona-Testzentren in Niedersachsen.